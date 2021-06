Belén: Intendente dueño de clínica le pide a otro intendente un subsidio de medio millón

En un acto político insólito, el intendente de la localidad belicha de Londres, Gilberto Santillán, le pide por escrito al intendente de la ciudad de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, un resarcimiento económico por las actividades paralizadas en su sanatorio por el Covid-19. De acuerdo a la información enviada a El Aconquija, Santillán le exige a Ríos medio millón de pesos para pagar los servicios y el personal de su centro de salud.



“Me es grato dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quién corresponda en relación al decreto Nº028-21 de ese municipio para solicitar un resarcimiento económico por la suma de pesos 500.000 por los 10 días que estaremos sin prestar atención médica en internaciones clínicas y quirúrgicas y que afectan el normal funcionamiento económico de este sanatorio”, expresa Santillán en el escrito dirigido al intendente de Belén, Daniel Ríos, con fecha 17 de mayo de 2021.



El intendente de Londres y dueño de la clínica “Calchaquí” justicia su pedido advirtiendo: “debemos afrontar el pago de impuestos nacionales, provinciales, municipales y en especial el pago del personal y los servicios básicos (luz teléfono, proveedores)”. De esta forma, Santillán da a entender que si Ríos no desembolsa el medio millón de pesos no podrá pagar los sueldos de los empleados de su clínica y hasta podría haber despidos.



“Sin otro particular y a la espera de una resolución favorable a mi pedido saludo a Usted muy atentamente”, termina la nota firmada por el doctor Gilberto Orlando Santillán dueño y administrador del Sanatorio Privado Calchaquí SRL convencido de que no comente ningún acto desleal y que le corresponde medio millón de pesos que debe dárselo la municipalidad administrada por Ríos de lo contrario no podrá pagar la energía, la telefonía y le remarca bien los sueldos del personal.



Los Santillán ya fueron noticias por varios hechos insólitos. Por ejemplo, una de las hijas del intendente fue una de las primeras en ser vacunada con la Sptunik V bajo el pretexto de que era administrativa en el mencionado centro de salud belicho. Por otra parte, otro de sus hijos, exporta nueces al exterior utilizando toda la infraestructura del Estado provincial y municipal aprovechándose de los demás productores a los que se les pagaba muy poco por la nuez.

Finalmente, decir que el pedido de resarcimiento de Santillán por $500.000 ya ingresó a la municipalidad de Belén, Expediente 1214.