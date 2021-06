El Gobierno de Catamarca compró barbijos más caros que los que se consiguen en el mercado

El Gobierno de Catamarca afirma que consiguió el año pasado cada barbijo a $6,05. Sin embargo, en 2021 se podían conseguir a $5,52 más IVA en el mercado pero, aclaramos que, para peor, comprando entre 10 y 20 mil unidades. Es decir que la administración Jalil pagó más caro por más unidades cuando es al revés, más unidades, más barato. ¿Cómo puede ser que en 2020 compren 3.000. 000 de barbijos a un precio por unidad superior a 10.000 barbijos comprados este año?



Ante las dudas, el Ministerio de Hacienda de la Provincia explicó que el Gobierno de Catamarca adquirió el año pasado 3 millones de barbijos a 6,05 pesos. Sin embargo, El Aconquija preguntó en varios proveedores y en abril de este año se cotizaban en $5, 52 más IVA pero por 10 mil o 20 mil unidades de la misma condiciones y material. Lo que significa que la Provincia pagó más o menos lo mismo por tres millones el año pasado, una operación que no tendría explicación lógica.

No se puede pagar el mismo valor por tres millones que por 10 mil unidades y encima de un año para otro. No obstante, se compró finalmente a la Droguería Alfarma SRL a un costo de 6.05 pesos, hoy por la obligación del uso del doble barbijo se ponen a disposición de las instituciones. El oficialismo salió a aclarar que compró a un precio inferior al del mercado y avanzó en un desprestigio hacia la oposición, en particular del diputado peronista Hugo Ávila que cuestionó abiertamente la compra.



Se entiende la defensa ciega de legisladores oficialistas en cualquier materia que alcance al Ejecutivo (sobre todo porque a muchos se les acaba el mandato y se juegan la reelección) pero no se comprende que el Gobierno de Catamarca con Jalil siendo un economista y viniendo de una familia que vive del negocio de la salud con sanatorios privados y una red de farmacias compre más caro que lo que puede conseguir un particular cualquiera.



La diferencia tal vez sea que no es lo mismo comprar con fondos públicos que con plata de un empresario o grupo empresarial. En este último caso, se busca lo mejor y se gasta menos para vender más caro, ahí radica el secreto del éxito de los empresarios cuyo criterio se reduce a las categorías costo-beneficio. En cambio, por lo general, no se cuida el dinero cuando se trata de recursos públicos sin problemas para pagar más caro cuando se tiene el poder de la lapicera aun cuando eso implique todo tipo de especulaciones sobre corrupción estatal. Esa tranquilidad solo te la puede dar la justicia, cuando se la considera propia o se proponen mayorías efectivas en la Corte.