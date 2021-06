Etapa Roja: pese a no contar con la habilitación, los gimnasios abrirán sus puertas

Pese a no contar con la habilitación correspondiente en el marco de la Etapa Roja, los gimnasios de Catamarca abrirán sus puertas el próximo lunes. De esta manera, los espacios brindarán sus servicios en el horario de 7:00 a 19:00 horas respetando todos los protocolos de seguridad por el Covid-19. “Los gimnasios decimos basta, necesitamos trabajar”, expresaron desde la Cámara de Gimnasios de Catamarca.

Desde la Cámara de Gimnasios de Catamarca agregaron: “La situación es insostenible, no damos más. Sinceramente no entendemos por qué no nos permiten trabajar. Desde este lunes vamos a ser el único rubro que sigue inhabilitado y nadie nos explica los fundamentos de esta decisión. A ayuda que nos dio el Gobierno no nos alcanza y no queremos más ayuda, lo que queremos es trabajar”.

Hay que recordar que, en las últimas horas, el Gobierno de Catamarca decidió emitir una ordenanza en el marco de la Etapa Roja. De esta manera, anunció que los gastronómicos podrán volver a funcionar en espacios abiertos y con capacidad reducida, de 06:00 a 18:00 horas. Además, retomarán sus actividades los profesionales de salud con turno previo, obra privada, jardines maternales, entre otros.

Otras actividades que abrirán son los comercios con atención al público, peluquerías, quinielas, servicio de personal de casas particulares y generales y actividad industrial. Esta resolución abarcará los días viernes 11, lunes 14 a viernes 18, lunes 21 a viernes 25 y los días 28, 29 y 30 de junio. Estas aperturas provocaron el enojo de los integrantes de los gimnasios que exigen volver a trabajar.

Raúl Jalil sobre los gimnasios en la Etapa Roja

En el marco de la prórroga de la Etapa Roja, el gobernador Raúl Jalil dialogó con los medios sobre la situación epidemiológica actual. El mandatario informó la continuidad de las restricciones y aseguró que “es imposible” la reapertura de los gimnasios en este momento. En las últimas semanas, los integrantes de los gimnasios se movilizaron expresando que no entienden por qué siguen con las puertas cerradas.