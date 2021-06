Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Aries, en el amor este fin de semana deberás apostar por poner en palabras o que te sucede, busca hablar y sacar todo con lo que estás cargando en tu interior. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te asegura que hoy será un día de plenitud en tus relaciones, te sentirás satisfecho. En lo laboral tienes que ocuparte de darle sentido a esas metas que has estado postergando. Por otra parte, Aries en el trabajo hoy es el día para concentrarte y dejar de volar en las nubes, enfócate en las tareas del día.

Géminis y Cáncer

Géminis en el plano amoroso es tiempo de priorizar lo que te sucede y dejar de buscar complacer a otros. En el trabajo el horóscopo los conflictos te dejarán libre, atravesarás tu jornada laboral tranquila. Cáncer no bajes los bazos, el escenario es complejo, pero esto no quiere decir que las cosas no puedan solucionarse. En cuanto al amor en los tiempos que corren es difícil conocer nuevas personas, pero quizás de la manera más extraña puedas sorprendente.

Leo y Virgo

Leo, en cuanto al plano amoroso los conflictos podrías aparecerse por falta de comunicación y diálogo. En lo laboral deberás aprovechar el fin de semana para enfocarte en donde quieres estar de aquí a un tiempo. Virgo es tiempo de reinventarse, conocer nuevas cosas y aspirar a nuevos mundos, en lo laboral esto podría significar grandes cambios. En cuanto al amor, evita caer en viejos hábitos dañinos, antes que estar mal acompañado es mejor estar solo.

Libra y Escorpio

Libra a lo largo de este fin de semana deberás concentrarte en como te relacionas con los demás, cuanto das y cuanto recibes. Ten cuidado con ello porque allí podría estar el problema. En el trabajo el horóscopo te recomienda que analices las opciones que hay sobre la mesa y no corras por la primera que se presente, sé paciente. Escorpio, en el plano del amor deberás prestar atención en como dices las cosas, podrían generarse discusiones por ello. En lo laboral, será una jornada agitada, pero que si te sabes organizar la podrás sobrellevar.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, durante este fin de semana deberás descansar y dejar tus tareas de lado, de vez en cuando es necesario desconectar. Capricornio el horóscopo te recomienda que no dejes de dejar para mañana esas tareas que ayer ya las podrías haber solucionado. En el amor sagitario deberá tener cuidado con las historias que se desarrollan en su cabeza, ante la duda pregunta y deja de suponer. Capricornio, en tus relaciones podrías estar en un aprieto por falta de diálogo y empatía, ponte a trabajar sobre esas cuestiones y las cosas darán un giro.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo estás atravesando tiempos difíciles, ten paciencia saldrás de esto, pero deberás continuar trabajando duro. No dejes de darlo todo en tu trabajo y disminuye algunos gastos. En el amor Acuario es tiempo de dejar de postergar esa charla que aclarará un poco las cosas. Piscis, deberás concentrarte un poco más en la persona que esta a tu lado, intenta escuchar y ser más empático. En lo laboral los acuarianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.