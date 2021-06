Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Los astros prevén que esta semana Aries deberá enfrentarse a una serie de cosas que te harán poner tu libertad e independencia por sobre todas las cosas. En el caso de Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que durante estos días evites las discusiones fuertes, ya que no te harán bien anímicamente. En lo laboral una armonía se apoderará de tus días, todo será tranquilo y un poco monótono. Por otra parte, Aries en el trabajo se vienen desafíos, por lo cual sería bueno que comiences a concentrarte más en este plano.

Géminis y Cáncer

Géminis es momento de ser más detallista y dejar un poco de lado el individualismo que ha reinado en tu vida este último tiempo. En el trabajo el horóscopo los conflictos llegarán a su fin, para así darte pie al inicio de una brecha de buenas noticias. Cáncer debes mantener ordenadas tus prioridades y es tiempo de trabajar para llegar a ellas. En cuanto al amor es tiempo de mirar hacia delante, quizás nuevas personas aparezcan.

Leo y Virgo

Leo en el amor deberás demostrar todo aquello que sientes, no escatimes en el amor porque podrías arrepentirte. En el trabajo tendrás que enfrentarte a una serie de contratiempos harán que te atrases con tus tareas habituales, pero tranquilo. Virgo no es tiempo para quejarse y no hacer nada, si algo no te gusta de tu trabajo ponte a trabajar ara genera run cambio. En el amor, el horóscopo te recomienda que pongas lo mejor de ti para calmar las cosas que hace algunos días están un poco turbulentas.

Libra y Escorpio

Libra buscarás acuerdos y lograr estabilidad con tu círculo más íntimo, por lo cual seguramente debas apostar a tener charlas serias y a alguna toma de decisiones. En el trabajo piensa las cosas con calma y prudencia, puede que ahora las cosas no sean como quisieras, pero ten cuidado con las decisiones que tomes. Escorpio en estos próximos días en el plano del amor te deberás enfrentar a una noticia que no te gustará demasiado. En lo amoroso deberás tomarte las cosas que generan conflicto con más calma, quizás te imaginas que todo es grave cuando realmente no lo es.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo deberás dar cuidadosos pasos, ya que estas en condiciones de dar ese cambio laboral que hace tanto estabas buscando. Sagitario, es una jornada para planificar, todo con mesura y cuidado, pero grandes cosas se acercan. En el amor deberás aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. En lo amoroso, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario deberás dejar de complicar las cosas e ir con todo lo que sientes como bandera. Piscis, es posible dudar a veces, pero todo lo que suceda en una pareja debe compartirse, no es cosa de uno. En lo laboral los acuarianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo. Atentos piscianos a los errores en el trabajo, es normal equivocarse, pero deben aprender de todo aquello en lo que se falla.