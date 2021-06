Andrea Centurión: “Las condiciones no están dadas para el retorno a la presencialidad”

En los últimos días se ha estado hablando de la posibilidad de que los alumnos vuelvan a las aulas, pero el factor epidemiológico es un impedimento. Actualmente los datos en torno al coronavirus en Catamarca no son alentadores, en relación a la oportunidad de dar este paso. En este sentido, la ministra de Educación Andrea Centurión expresó: “Las condiciones no están dadas para el retorno a la presencialidad”.

En dialogo con los medios, la encargada de la cartera educativa sostuvo que “con los números de hoy tenemos las condiciones no están”, para la vuelta a las adulas. Esto se debe a que ” hoy superamos el 80% de la ocupación de camas con oxígeno, en base a ese punto y para cumplir con el decreto nacional, no se podría retornar a la presencialidad”. Pese a esto Andrea Centurión dejo una ventana abierta afirmando que “por ahora” no será factible.

Cabe recordar que esta semana Andrea Centurión fue parte de un encuentro virtual con el ministro de Educación, Nicolas Trotta. En este marco, el funcionario nacional aseguró que la intención es que vuelva la presencialidad en los departamentos del interior. Según comentaron, la pauta para determinar esto es que se registren 500 contagios o menos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Siguiendo la línea de Andrea Centurión

La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, se refirió a la situación epidemiológica del Covid-19 y el posible regreso a las clases. “Nuestro deseo es tener las condiciones adecuadas para volver a la presencialidad de los niños y adolescentes a las escuelas. Observando los datos nosotros estamos con una buena tendencia de disminución, pero aún con incidencia alta de casos y ocupación de camas”, expresó.

Claudia Palladino remarcó que, por disposición nacional, se necesita tener menos del 80% de ocupación de camas con oxígeno y una incidencia cada 100 mil habitantes menores de 500. “En esta semana nosotros todavía no estamos en esa condición, pero, si la semana que viene observamos que tenemos indicadores con estos valores; podríamos comenzar con la actividad presencial antes de las vacaciones de invierno”, adelantó.