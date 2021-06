Horóscopo: ¿qué tienen los astros para vos en esta semana?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros te deparan que para estos últimos días de junio estarás en sintonía con tu ambiente y eso te ayudará a fluir de una manera increíble. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que tomes el día para trabajar en ayudar a quienes tienes al rededor, quizás tan solo escuchando logres muchísimo. En lo laboral tendrán que seguir trabajando en tu manera de plantear las cosas. Por otra parte, Aries en el trabajo deberás aprovechar de esa sintonía para conseguir el visto bueno sobre tus proyectos.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis serán días para intentar llegar a nuevos acuerdos y a otros niveles de confianza con esa persona especial. Cáncer, buscarás compartir todo aquello que te hace bien con tu entorno y querrás hacer de esto una fiesta. En el trabajo sufrirás algunos cambios de humor que deberás evitar llevar a lo laboral. En cuanto a géminis tendrás que lidiar con algunos altercados que se solucionarán solo si te concentras completamente en lo que ha sucedido.

Leo y Virgo

Leo, será una jornada en el que el romance te invadirá y querrás demostrarlo de todas las maneras posibles. En el trabajo el horóscopo una fluidez te ayudará a superar ciertos conflictos con mucha facilidad. Virgo las buenas noticias llegarán y consigo nuevas oportunidades. En cuanto al amor no te olvides de las personas que están a tu alrededor y préstales más atención, esta es la consigna de tu semana.

Libra y Escorpio

Libra tus emociones estarán al máximo estos días por lo cual deberás tomarte el tiempo para conocerte nuevamente y asegurarte de lo que quieres. En el trabajo piensa las cosas con calma y prudencia, puede que ahora las cosas no sean como quisieras, pero ten cuidado con las decisiones que tomes. Escorpio estarás eléctrico y lleno de ideas, pero deberás saber evocar todo eso en cosas que te ayuden a superarte. En lo amoroso deberás tomarte las cosas que generan conflicto con más calma, quizás te imaginas que todo es grave cuando realmente no lo es.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, deberás pensar en dejar algo que no te está haciendo bien. Puede ser una amistad, una actividad o algo que no está aportando buenas energías a tu cotidianeidad. Capricornio el horóscopo prevé que tendrás una gran semana laboral, como si comenzaras un nuevo ciclo. En el trabajo sagitario te encontrarás con nuevos sentimientos, tu originalidad te ayudará mucho en esto y podrás encontrar soluciones rápidas a esto. El amor a Capricornio le tocará la puerta cuando él realmente lo necesita o pueda recibirlo sin problema alguno.

Piscis y Acuario

Piscis atento que vendrán oportunidades en el ámbito del trabajo, prepara tus mejores herramientas para las reuniones y la oralidad. Acuario serán días de halagos, pero en los que también deberás ser generoso y desinteresado, verás que gracias a eso muchas puertas se abrirán. En el amor acuario deberá recordar que todo lo que haga a favor de su pareja repercutirá en sí mismo, no permitas que la pasión se apague. Piscis, podrá ser un día genial en este aspecto. Pon a trabajar tu carisma y gran corazón.