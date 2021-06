Horóscopo: ¿qué tienen los astros para vos en este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el amor durante este martes los astros tienen para vos propuestas interesantes que se concretarán solo si sacas tu lado más sincero, nada de vueltas, tendrás que decir lo que sientes. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que comiences a ahorrar y pensar en el futuro, con o sin esa persona. En lo laboral serán días de muchos desafíos, pero que al solucionarlos te sentirás muy satisfecho. Por otra parte, Aries en el trabajo deberás aprovechar de esa sintonía para conseguir el visto bueno sobre tus proyectos.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis este martes deberás evitar confrontar, por el contrario, busca dialogar y dejar cosas en claro. Cáncer, deja la melancolía de lado y comienza a caminar hacia delante, es momento de emprender una nueva historia. En el trabajo deberás tener cuidado con los problemas de egos, no dejes que esto se superponga a las tareas a realizar. En cuanto a géminis tendrás que lidiar con algunos altercados que se solucionarán solo si te concentras completamente en lo que ha sucedido.

Leo y Virgo

Leo, este martes buscarás planificar y agilizar ciertas cosas tanto en el plano laboral como en el amoroso. En este punto, sentarás a tu pareja y buscarás dejar las cosas claras para evitar problemas a futuro. En el trabajo el horóscopo una fluidez te ayudará a superar ciertos conflictos con mucha facilidad. Virgo es momento de planificar tu futuro de una manera más productiva y realista, pregúntate donde quieres estar y ve por ello. En cuanto al amor no te olvides de las personas que están a tu alrededor y préstales más atención, esta es la consigna de tu semana.

Libra y Escorpio

Libra, durante este martes buscarás estar más unido a las personas que quieres y eso te llevará a planear algunas cosas un tanto improvisadas, ¡hazlo!. En el trabajo te sentirás más creativo que nunca, deja volar tu cabeza y plasma todo eso en tu cotidianeidad. Escorpio quizás estos días tus ideas vayan más rápido de lo que tú puedes ir, deja que corran, pero no intentes alcanzarlas. No tomes decisiones fuertes en medio de este torbellino de sentimientos y cosas. En lo amoroso deberás tomarte las cosas que generan conflicto con más calma, quizás te imaginas que todo es grave cuando realmente no lo es.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, te verás inmerso en la necesidad de sentirte más cerca de los que quieres, date ese gusto y no le alejes. Capricornio el horóscopo prevé que tendrás una gran semana laboral, como si comenzaras un nuevo ciclo. En el trabajo es tiempo de que sagitario saques a relucir todo lo que sabes hacer y no tengas miedo de darlo todo. El amor a Capricornio le tocará la puerta cuando él realmente lo necesita o pueda recibirlo sin problema alguno.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo pueden que se estén por acercar tiempos difíciles, pero no es tiempo de desesperarse. Toma la situación con calma y trabaja para revertirlo, y por sobre todo, no bajes los brazos. Acuario este martes quizás debas enfrentarte a una discusión laboral, no temas, plantea tus ideas y aprende a escuchar. En el amor acuario deberá recordar que todo lo que haga a favor de su pareja repercutirá en sí mismo, no permitas que la pasión se apague. Piscis, podrá ser un día genial en este aspecto. Pon a trabajar tu carisma y gran corazón.