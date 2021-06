El Ministerio de Salud de la provincia informó en las últimas horas cómo avanzará la vacunación contra el coronavirus en Catamarca en los primeros días de julio. De esta manera, los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 se aplicarán segundas dosis de las vacunas AstraZeneca y Covishield. Esto alcanzará a toda persona (con y sin factores de riesgo) que ya hayan recibido la primera dosis el 30 de abril o antes.

La aplicación de las segundas dosis se llevará a cabo en el Nodo Predio Ferial de la Capital de Catamarca. Allí se estará atendiendo por la mañana de 8 a 13 horas, a quienes tengan apellidos de la A a la L inclusive. En el segundo turno, por la tarde de 14 a 17 horas, apellidos de la M a la Z inclusive. El jueves será el turno de las terminaciones de documento 0, 1 y 2; viernes, los 3, 4 y 5; y, por último, el sábado los documentos terminados en 6, 7, 8 y 9.

En este marco, se solicitó que se respeten los requisitos de la convocatoria para la inmunización contra el coronavirus en Catamarca para no crear congestión. Además, no se vacunará a nadie que no conste en las listas. Se aclaró también que a cada Operativo de Vacunación que se realice en el Nodo Predio Ferial podrán asistir personas gestantes. Las mismas deberán ser mayores de 18 años, que cursen un embarazo de 14 semanas o más, con indicación médica u obstétrica.

De forma paralela, en el Nodo Poli Sur (Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato García) se aplicarán primeras dosis a toda persona residente de Capital. Esto será para inmunizar contra el coronavirus en Catamarca a los nacidos en el año 1982 (con y sin factores de riesgo). La atención será de 10 a 18 horas y será según las terminaciones de documentos. El jueves los terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 y el viernes 5, 6, 7, 8 y 9.

Vacunación contra el coronavirus en Catamarca para hoy

Dando continuidad al plan de vacunación contra el coronavirus en Catamarca hoy se seguirá con el cronograma. En este caso también se aplicarán primeras dosis a residentes de la Capital, en el Predio Ferial de Catamarca de 8 a 13 horas, a los apellidos que comiencen con las letras A-L. Por último, por la tarde, de 14 a 17 horas, a las letras M-Z. De igual manera, se convocará a todas las terminaciones de DNI.