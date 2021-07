Coronavirus en Catamarca: ¿cómo es el cronograma de vacunación de este domingo?

Desde el Ministerio de Salud de la provincia anunciaron como es el cronograma de vacunación contra el coronavirus en Catamarca de este domingo 4 y lunes 5 de julio. Cabe recordar que la semana pasada se estuvo vacunando con las segundas dosis de AstraZeneca y Covishield. Pese a esto, durante estas dos jornadas se aplicarán las segundas inyecciones de AstraZeneca y Sputnik V.

Según se ha comunicado, este lunes 5 de julio se estará dando continuidad a la campaña de vacunación contra el coronavirus en Catamarca en el Nodo de Tinogasta. Es así que la aplicación de segundas dosis de AstraZeneca se realizará en el Salón de eventos del Sr. Jaime Ortiz. Allí se citará a las personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. Los turnos se han dispuesto, por la mañana de 8:30 a 12 horas a las terminaciones de DNI 0, 1, 2 y 3, y por la tarde, de 14 a 18 horas, a las terminaciones de DNI 4. 5 y 6).

Mientras tanto este domingo 4 de julio, se aplicarán las segundas dosis de Sputnik V en el Predio Ferial Catamarca. En esta jornada estarán citados los catamarqueños y catamarqueñas de la clase 1948. Los horarios dispuestos serán de 08 a 13 horas, a los apellidos de la A a la L, y de 14 a 17 horas, de la M a la Z. Cabe resaltar que esto alcanzará a todas las terminaciones de DNI, que sean residente de la Capital.

En este marco, se solicitó que se respeten los requisitos de la convocatoria para la inmunización contra el coronavirus en Catamarca para no crear congestión. Además, no se vacunará a nadie que no conste en las listas. Se aclaró también que a cada Operativo de Vacunación que se realice en el Nodo Predio Ferial podrán asistir personas gestantes. Las mismas deberán ser mayores de 18 años, que cursen un embarazo de 14 semanas o más, con indicación médica u obstétrica.

Alejandro Severini sobre la vacunación contra el coronavirus en Catamarca

“No es información lo que falta, lo que sobra es desinformación”, planteó Alejandro Severini en el marco de las dudas que se generan sobre la inmunización. “Esta campaña que continuamente está presente desestimando la vacunación impacta en la gente al ser una vacuna no obligatoria, sino optativa. Hay gente que tiene miedo, cuando es absolutamente inusual que haya complicaciones, pero es uno de los factores”, confirmó días atrás en dialogo con los medios.