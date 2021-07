Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

En este fin de semana, Aries en los temas del amor te sentirás un poco perdido, la seguridad que se apoderó de ti días atrás se apagará poco a poco y podrás lidiar con esto mediante el diálogo. Tauro, el horóscopo de El Aconquija te recomienda que en los próximos diñas aproveches a descansar, el lunes podrás retomar el ritmo de trabajo. En cuanto al amor, serán días para coordinar y planear. Por otra parte, Aries en el trabajo los astros tienen buenas noticias, estate preparado para algunos cambios.

Géminis y Cáncer

Géminis estos próximos días te sentirás muy motivado para emprender y comenzar nuevas actividades. En el trabajo el horóscopo aumentarás tus relaciones con colegas y buscarás trabajar en equipo. Cáncer durante este jueves deberás buscar organizarte, los primeros días del mes son caves para poner en orden tus finanzas. En cuanto al amor te sentirás inmerso en una melancolía que te llevará a poner en duda algunas decisiones que has tomado, no des vuelta atrás, descansa y no tomes decisiones contundentes.

Leo y Virgo

Leo en el amor quizás sea momento de despedir a algunas personas para poder abriles las puertas a otras. No te sientas culpable por dar vuelta la página, ya que esto es parte de la vida. En el trabajo tendrás que ponerte el día durante este fin de semana, julio es un mes lleno de cosas y tú todavía tienes algunos pendientes de junio. Virgo en el plano laboral también deberás ponerte al día y prestar vital atención a los detalles. En el amor, el horóscopo te recomienda que este fin de semana lo aproveches con esa persona especial y busques desconectar de los problemas de la rutina, al menos por un rato.

Libra y Escorpio

Libra durante este jueves las ganas de planear se apoderarán de ti, busca hacerlo con esa persona que tanto quieres. Permítete soñar un poco más. En el trabajo e importante que busques organizarte y poner más cuidado en lo que haces. Escorpio julio trae consigo la oportunidad de que nuevas personas lleguen a tu vida, de ti dependerá que se queden o sigan su camino. En lo laboral deberás poner el foco en tus colegas y tendrás que sacar tu lado más colaborativo, se vienen desafíos en equipo que solo no podrás afrontar.

Sagitario y Capricornio

Capricornio el horóscopo prevé que este fin de semana te sentirás con energías renovadas, busca hacer cosas que te hagan bien a ti y al vínculo con tu pareja. Sagitario, deberás aprender a mirar a tu alrededor y entender que no todo gira solo en torno a ti mismo. En el amor deberás aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. En este plano, los capricornianos deberán recordar que todo lo que das en algún momento vuelve, no escatimes en el amor.

Piscis y Acuario

En el amor Acuario tendrás que enfrentarte a realidades que no te gusta y eso es parte del ciclo de la vida, no bajes los brazos y continua tu camino. Piscis, durante estos días sentirás que no logras congeniar o conectar con esa persona, aléjate un poco y concéntrate en ti. A veces es necesario tomar un poco de distancia para mirar mejor las cosas. A veces es importante aprender a llevarse bien con uno mismo. En el trabajo tendrás que trabajar un poco este fin de semana, pero tampoco dejes de lado el descanso que tan necesario es. Atentos acuarianos, no son tiempos para cometer errores en el plano laboral.