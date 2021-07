Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

En cuanto al amor, según el horóscopo, esta semana ambos deberán mantenerse tranquilos. Aries particularmente deberá evitar la confrontación, buscar la calma y la paz será fundamental. En cuanto a Tauro, todo dependerá de cómo se posicione al iniciar una conversación. Respecto al trabajo Aries tendrá que aprender a adaptarse a constantes cambios. En este sentido los taurinos deberán empezar las cosas desde el principio y no las dejarlas a medias, como otras veces.

Géminis y Cáncer

Géminis en el amor deberás expresar lo que siente sinceramente, hoy no tendrá más vueltas que ir con la verdad. En cuanto a Cáncer deberá tener las cosas claras y no darle tantas vueltas a las mismas. Si el sentimiento se presenta deberás hacerlo. En el trabajo Cáncer deberás aprender a postergar. El horóscopo de El Aconquija dice que quizás hoy no sea el día ideal para hacer todo eso que estabas planeando hacer. Géminis hoy notarás que, si fluyes con lo que sientes, todo será mucho más fácil.

Leo y Virgo

En cuanto a Leo en el amor se recomienda que quizás es momento de soltar lagunas relaciones que solo saquen tu lado reaccionario. La fortuna podría acompañarte tras estos cambios. Virgo deberá tener las cosas mucho más claras. El horóscopo afirma que deberás recordar que es lo que te unió a tu pareja en algún momento y abrazarlo. En el trabajo Virgo todo lo que emprendas será mucho más fácil si se le incluye una buena dosis de constancia y formalidad. Mientras tanto Leo tendrá un día ideal en este campo, confía en tu creatividad.

Libra y Escorpio

Libra es momento de llegar a acuerdos para poder avanzar, estás estancado y podrás salir de allí dialogando y dejando las cosas en claro. En el trabajo necesitas concentrarte más en tus metas y no divagar. Escorpio hay algo que no funciona como debería, deja de guardarte las ganas de hablar y pon ese tema sobre la mesa. En lo laboral, vendrán días complejos con muchos desafíos que podrás enfrentar trabajando duro

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor esos altibajos que atravesaste se complicarán, ten cuidado con lo que dices en momentos de enojo. En lo laboral deberás tomar algunas decisiones para mejorar tu progreso personal y profesional. Capricornio en el trabajo no te enrosques con problemas ajenos, ya tienes suficientes con los tuyos. En el amor deberás plantearte si eres realmente feliz en donde y con quien estas.

Piscis y Acuario

Piscis estás frente a grandes oportunidades en el trabajo, pero no creas que esto es todo, sigue trabajando duro y ve por más. En el amor Géminis este jueves sentirás que una intensidad emocional te invade, evita que eso te lleve a la melancolía y a pensar en personas del pasado. Piscis, son días en los que sentirás que están en una sintonía ideal contigo mismo, aprovecha esto y no permitas que los de afuera influyan negativamente en ti. En lo laboral los geminianos deberán dosificar el entusiasmo y ciertas tensiones.