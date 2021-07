Etapa Roja: el lunes vuelven las clases presenciales en Catamarca

Luego de una reunión entre el Ministerio de Salud y de Educación, confirmaron que el lunes vuelven las clases presenciales en Catamarca en el marco de la Etapa Roja. Las autoridades adelantaron que será con la metodología con la que se inició el pasado marzo, con sistema de burbujas. La vuelta a las escuelas tendrá a más del 70% de los docentes vacunados con la primera dosis contra el Covid-19.

Hay que recordar que el ciclo lectivo 2021 había comenzado con clases presenciales en burbujas sanitarias y bimodalidad el pasado 8 de marzo. Luego de unas semanas de actividad, surgió un nuevo brote de casos de coronavirus y el Ejecutivo definió el regreso a la Etapa Roja. Por este motivo, el 15 de abril se suspendió la presencialidad en las escuelas y volvió la virtualidad en todos los niveles educativos.

En las próximas horas, las autoridades publicarán cuáles serán los departamentos habilitados y las modalidades para concretar la vuelta. Según había informado el Ministerio de Educación de la Nación, la pauta para un regreso a las aulas es que se registren 500 contagios o menos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Además, la ocupación de terapias se debe encontrar por debajo del 80%.

Andrea Centurión sobre la vuelta a clases

Días atrás, la ministra de Educación, Andrea Centurión, se refirió a la vuelta de clases presenciales para el próximo 26 de julio. En este marco, anunció que analizan la propuesta de extender el período para los alumnos de los últimos años. Por otro lado, adelantó que el regreso será seguro con más del 70% de los docentes vacunados con la primera dosis contra el coronavirus en Catamarca.

Al referirse a la vuelta a clases en la Etapa Roja, destacó el trabajo en conjunto con los equipos directivos y con el Ministerio de Salud. Por otro lado, brindó detalles sobre la situación edilicia de los establecimientos con obras. “Las escuelas que no estén en condiciones mínimas seguirán desde la no presencialidad. No van a comenzar si no están las condiciones mínimas para abrir”, concluyó.