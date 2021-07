Hospital San Juan Bautista: el video viral del enfermero que inauguró las camas antes que Jalil

Un trabajador de la salud se adelantó al Gobernador Raúl Jalil y dejó inauguradas 18 camas nuevas que llegaron al sector Covid-19 del Hospital San Juan Bautista (HSJB). El video que se hace viral en las redes sociales fue realizado por José “Tato” Traverso convencido que es el personal sanitario el que le pone el pecho a la pandemia y que política sanitaria se hace todo año, no solamente en época electoral. Recién mañana iría el Primer mandatario al HSJB.



Traverso dialogó con El Aconquija y celebró la llegada de las camas pero fue crítico con las tardías acciones del Gobierno en evidente relación con la contienda electoral próxima donde el oficialismo precisamente se ve complicado por efecto de la emergencia sanitaria y económica, por no haber acentuado la salud como una prioridad sino relegada muchas veces a una cuestionable inversión en obra pública, cuestionable porque nada tenía que ver con la pandemia.



“En un hospital de más de 200 camas, traen 18 nada más. Ahí uno se da cuenta que no están cambiando todo el mobiliario del hospital, sino que están de campaña, largaron la campaña. Raúl Jalil largó la campaña. Están queriendo arreglar todo a las apuradas. No se puede tapar el sol con las manos. No se dice nada de lo medular, lo esencial no se habla. Todo un circo”, expresó el trabajador que además es referente de ATE Salud.

“Seguimos con la precarización laboral, que como sabemos y sabe el Gobierno es más grave en el interior provincial. Gente que hace años cobra con guardias y no son nombrados. El Gobierno sigue haciendo nombramientos de guardias, que es una mejora pero es un trabajo inestable. Así trata el Gobierno a los trabajadores, a los que le pusimos el pecho a la pandemia, a los que llaman héroes”, dijo.



“Los salarios son bajos, la precarización laboral sigue, los edificios están en malas condiciones; lo están arreglando en última instancia, el ascensor no funciona, el lavadero sigue igual. La realidad es otra y quieren mostrar algo que no es”, sostuvo Traverso en un acto provocativo al Gobierno para generar una conciencia social sobre la relación y la diferencia entre estar de campaña y tener una verdadera política sanitaria.