Capital de Catamarca: preocupa la baja aplicación de segundas dosis

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital de Catamarca, Fernanda Lagoria, se refirió a la campaña de vacunación en la ciudad. En este marco, reconoció que preocupa la baja aplicación de segundas dosis y de personas gestantes. “Nos llamó la atención en cuanto a las segundas dosis, para completar calendarios. Tuvimos una baja concurrencia”, lamentó.

“Hay preocupación desde hace unos días por esto. También estamos promoviendo la vacunación entre embarazadas. Son los dos grupos donde tratamos de promocionar que deben completar su carnet porque la situación lo amerita. Tuvieron su primera dosis y es necesaria la segunda para mantener la inmunidad que todos deseamos”, remarcó la doctora de la Capital de Catamarca.

De esta manera, afirmó que el número de embarazadas que concurre a vacunarse también es bajo. “Todas las vacunas quizás tienen efectos adversos esperables, todas, no solo del Covid. ¿Qué es lo que nos pasó en esto? Creo que a AstraZeneca se le hizo tanta mala fama. Sin embargo, yo personalmente no tengo conocimiento de ninguna persona cercana que haya tenido efectos adversos”, agregó.

“En todo caso, los síntomas eran totalmente esperables. Siempre se los ha prevenido y aclarado. Probablemente hay un temor a los síntomas para las segundas dosis, de todas maneras, la población tiene que tener en cuenta es que si está la vacuna hay que colocarla”, indicó en diálogo con Radio Ancasti. Además, dijo que le parece “ilógico” la especulación con la marca de la vacuna.

Por último, la subsecretaria de la Capital de Catamarca habló sobre la posibilidad de que espacios cerrados pidan el carnet completo de vacunación. “Tener un carnet de vacunación completo no significa que ya no me voy a contagiar; es que, si yo me contagio, uno va a pasar con seguridad el proceso de enfermedad, sin necesidad de una cama de internación”, finalizó.