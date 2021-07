Posta en La Paz: calzan la camilla con una piedra y se lavan las manos en un balde

El interior parece estar en pausa hace muchos años. Ni la pandemia ha podido modificar realidades perennes. En la posta de “El Vallecito”, La Paz, la camilla está calzada con una piedra, no tienen baño y se lavan las manos en un tacho. El personal único cobra una mísera beca municipal de 2000 pesos, y el último pago fue en enero de 2001. Las insólitas situaciones sanitarias que ATE Salud va encontrando en su recorrido por la Catamarca profunda.

Se trata de El Vallecito, Departamento La Paz, y más específicamente hablamos del Área Programática Nº7. En el lugar, la gente sobrevive como puede pero para arrancar hay decir que el lugar no cuenta con ambulancia. Un dato preocupante que encontró en su recorrido José “Tato” Traverso de ATE Salud fueron las condiciones en que trabaja la enfermera. Entre otros aspectos insólitos, la camilla estaba calzada con una piedra ¿y si se cae el paciente?

“Lo que vemos es la realidad, que mucho no deben saber todavía. La realidad de tantas personas que laburan en condiciones precarias en nuestra Catamarca. Con esta pandemia, tantos años postergados. Hay que hacer justicia para que esta gente trabaje dignamente y cobre dignamente. Es un llamado a todos los políticos, al gobierno, que deje las represalias y que se redima con todos esos catamarqueños que hacen patria en el interior”, le dijo Traverso a El Aconquija.

En relación al recurso humano, Traverso comentó que se trata de personal único en la posta del Vallecito que trabaja todo el día por 2.000 pesos mensuales y que el último pago fue en el mes de Enero 2021. Son becas municipales pagadas por el intendente Pio Carletta. El sacerdote Carlos Rodríguez, conocedor de la zona, suele lamentar estas precarias situaciones que tienen condenadas a unas 50 familias catamarqueñas.

Es zona desfavorable pero esto no justifica el abandono del Gobierno. Hace años que ya no hay policías y la gente tiene que viajar a San Antonio por un certificado o una denuncia. Tampoco cuentan con médico, dejó de ir hace bastante tiempo. La enfermera hace de todo. Mínimamente habría que garantizarle condiciones físicas para que pueda despeñar su loable tarea y si no es mucho pedir que se le pague como corresponde.