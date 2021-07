Quejas de papás en la (no) vuelta a clases: ¿qué hizo en pandemia el Ministerio de Educación de Catamarca?

“Quería comentar una inquietud respecto al jardín de mi hijo en la Escuela Gobernador José Cubas. Desde hace años están sin ordenanza y, a pesar de toda la pérdida escolar que tuvieron el año pasado, los niños aún no saben lo que es el jardín, ni compartir ni nada”, dice el mensaje de los padres dirigido a El Aconquija preguntándose “qué estuvieron hicieron las autoridades del Ministerio de Educación de Catamarca en pandemia que las escuelas no están en condiciones y no hay personal”.

“Mi hijo, como sus compañeros, ven que otros niños regresan a los establecimientos escolares y ellos sin poder volver. Quisiera que se hiciera público y que llegue a quien tenga que llegar así pueda haber alguna solución”, expresa esta mamá preocupada y que representa el sentir y la bronca de muchos padres que escucharon el anuncio oficial del regreso a clases, pero se dieron con que las escuelas no están en condiciones y en este caso tampoco hay personal.

“En estos dos años no fue ningún niño al establecimiento. Solamente nos llaman a retirar los bolsones que las maestras nos entregan. Hay protocolo pero no tengo conocimiento si limpian el lugar aunque sin personal es difícil que lo hagan pues es una problemática de vieja data”, sostiene la mujer insistiendo en que hubo un tiempo que no fue aprovechado por las autoridades del Ministerio de Educación de Catamarca para dejar las cosas en orden puesto que un día el retorno a las aulas iba a ser efectivo.

La semana pasada, El Aconquija ya había advertido otras quejas: “Comentamos la situación Escuela Rivadavia Belgrano 994, nos mandaron un comunicado que debido a refacciones no se comenzará las clases previstas para el día lunes 26 y estás supuestas refacciones las hicieron en el año 2020, que también comenzaron una semana después por la misma cuestión al comenzar sin agua y los baños un desastre. Y ahora, de nuevo las mismas refacciones”, se preguntan los papás.

“Todos los papás, estamos indignados con este comunicado, los niños tienen derecho a volver a clases, luego de toda esta situación capital comenzará las clases y otra vez la escuela 994, no. No es justo, hacemos responsable a la dirección y gestión actual” sostienen en una comunicación enviada a El Aconquija. Para los padres se trata de una gestión deplorable la de la directora Carreño de Ormachea.