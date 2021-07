Café Martínez ofrecerá descuentos a personas vacunadas contra el coronavirus en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el empresario gastronómico, Raúl Calamera, propietario de “Café Martínez” en la provincia. En este marco, acordaron que, desde el 1 de agosto, el bar ofrecerá descuentos a personas vacunadas contra el coronavirus en Catamarca. El objetivo es fomentar y concientizar de que la inmunización es necesaria para salir rápidamente de la pandemia.

“Esta es una propuesta de nuestra franquicia para nuestros clientes. Las personas que se quieran acercar a nuestro local donde vamos a brindar el beneficio de descuentos de nuestros productos para aquellos que estén vacunados. Esta es una idea por ahora personal, pero esperamos que se replique en el resto”, informó Raúl Calamera con ánimos de ayudar a combatir el coronavirus en Catamarca.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de que la gente se vacune ya que “permitirá ir saliendo de esta situación de pandemia”. Días atrás, el gobernador había adelantado la posibilidad de implementar restricciones para las personas que no se quieran vacunar. “La idea es que si tenemos vacunas y la gente no se quiere vacunar, vamos a tratar de que no puedan asistir a lugares públicos”, expresó.

Las posibles restricciones para quienes no se quieran vacunar por el coronavirus en Catamarca

“Nosotros tenemos la ausencia o negación a la vacuna más baja del país. Yo estoy de acuerdo que, teniendo la vacuna el Estado, la gente se tenga que vacunar. Los primeros que sufren son los médicos, las enfermeras, la seguridad y toda la ciudadanía. Nosotros lo vamos a aplicar una vez que hayamos finalizado con la vacunación o tener la vacuna para 18 años”, remarcó el gobernador.

Sobre esto agregó: “En ese sentido, de acá a 10, 15 días, vamos a terminar con la vacunación hasta 18 años. Ahí vamos a tomar una decisión que los que no tengan o se hayan negado a vacunar no puedan ingresar a algunos lugares”. Mientras tanto, a medida que llegan las vacunas contra el coronavirus en Catamarca, avanza la inmunización en los Nodos de Capital y el interior.