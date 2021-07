Fiesta del Poncho: denunciaron a Freddy Romero por sus dichos machistas

Desde el Movimiento Margaritas denunciaron al artista Freddy Romero por sus dichos machistas durante su presentación en la Fiesta del Poncho. El cantante le dijo a uno de sus músicos: “Métale a ese bombo compadre como usted le pega a la vieja en la casa”. Esta expresión generó el repudio de gran parte del público y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Desde el Movimiento Margaritas repudiamos públicamente a Freddy Romero por sus dichos mientras presentaba a uno de sus músicos. Exigimos escenarios libres de violencia, con perspectiva de género. La Fiesta del Poncho no cumple con la ley de cupo y no fomenta ni programa contenido de calidad acorde a los tiempos que corren”, remarcaron en su cuenta de Facebook.

Su publicación continúa: “La organización del mismo solo ha demostrado una falta total de conocimiento de políticas públicas que defiendan y promuevan la igualdad y la diversidad. Por el contrario, solo podemos leer una actitud machista y patriarcal que una vez más se adueña de la pantalla para artistas que quedaron anclados en otro tiempo. Exigimos a las autoridades que tomen las sanciones correspondientes”.

El descargo de Freddy Romero

Por su parte, el cantante Freddy Romero realizó una publicación en sus redes aclarando la situación vivida durante su participación en la Fiesta del Poncho. “Para la gente que se molestó por mis dichos campechanos dije pegale al bombo como le pegas a la vieja en la casa. Mi bombista tiene una silla vieja de cuero donde aprendió a tocar y al referirme a la vieja hablo de la silla”, se excusó.

“Pero bueno, hay gente de las feministas que lo tomaron para otro lado. Si se sintieron mal chicas les pido perdón, pero yo hablaba de una silla, un cariño grande para todos. Muchísimas gracias a todos los mensajes de buena fe que me enviaron. Y a los que no fueron de buena fe les deseo lo mejor, no suelo molestarme por estas cuestiones, pero vale la aclaración”, finalizó Freddy Romero.