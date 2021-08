Andalgalá: trabajadoras becadas se encadenaron al Mini CAPE

En la madrugada de este lunes 2 de agosto, un grupo de trabajadoras becadas de Andalgalá se encadenaron en el ingreso al Mini Cape. Entre sus pedidos exigen mejoras en las condiciones laborales y que se les reconozca la antigüedad del cargo que desempeñan. Las empleadas precarizadas prestan servicio desde hace más de 8 años en las escuelas secundarias 21 y 81 de la ciudad.

Una de las manifestantes de Andalgalá, relató la situación a través de su cuenta de Facebook. En este marco, apuntó contra el senador Horacio Gutiérrez por amenazarlas con iniciar acciones legales. “Aquí estamos, firmes en nuestra lucha, temor solo a Dios, no tenemos miedo a sus amenazas señor senador. Tenemos más miedo de no poder llevar e l pan a nuestros hijos, de enfermarnos y no tener acceso a un tratamiento adecuado”, expresó.

“Usted sabe quiénes somos, conoce nuestra realidad y sabe hoy también que no vamos a desistir de nuestro reclamo. Nos manifestamos pacíficamente pero no se aproveche de eso, somos mujeres, madres, seres humanos. Claro está que a usted es eso lo que menos importa, ya entendimos que el amiguismo y otras cuestiones prevalecieron a la hora de gestionar puestos de trabajo”, agregó.

Por último, dijo: “No se olvide señor senador que de nuestro reclamo hoy se hizo eco el pueblo entero. Agradecemos tantas muestras de afecto, de apoyo de todos los ciudadanos comunes que en estos días estuvieron al pendiente nuestro. La única lucha que se pierde, es la que se abandona y nosotros no abandonamos”. Al cierre de su publicación pidió por trabajo digno y el fin del manoseo.

Según comentaron las protestantes, ingresó mucha gente joven sin carga familiar. Además, remarcaron que no están afiliadas a nada y que el sueldo es de $12.000. Hasta que no se solucione la situación van a permanecer en el ingreso al Mini CAPE de Andalgalá. La intención es que las autoridades tomen cartas en el asunto y les garanticen mejoras en las condiciones laborales.