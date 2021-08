Ante el proceder lento del COE Los Altos, una familia romperá el aislamiento para ir a trabajar

Una familia de Los Altos tuvo discrepancias con el COE por la demora en el procedimiento y el tiempo de aislamiento. Después de 7 días aparecieron recién con los resultados del hisopado con indicaciones de que debían estar otros 14 días, haciendo un total de 22 días recluidos. Dicen que cumplirán solo lo legal, 14 días (7 días más, no dos semanas más como quiere el COE). Afirman que, día no trabajado, día no pagado. Trabajan en la cosecha de la papa.



El conflicto entre comer y coronavirus desde que empezó la pandemia. En el medio, las instituciones que conforman el COE o las autoridades que la mayoría de las veces no pueden ponerse en el cuero del trabajador que no tiene un sueldo fijo o permanente, labure o no, como puede suceder con los empleados públicos o del Estado. No es el caso del que trabaja por jornada o al que le pagan semanal, si no sale a trabajar no tiene qué poner en la mesa al mediodía.



Pero ese es el contexto o la tensión intrínseca de estas situaciones. El punto aquí es la demora (vaya a saber por qué) del COE que aisló a esta gente de apellido Fernández- Sarmiento. Después de 7 días cayeron recién con la novedad de que eran positivos para Covid-19 y la idea de volver el reloj a cero y contar el aislamiento desde ese momento del resultado, es decir dejando de lado los otros 7 días que ya había cumplido esta familia de Los Altos.



Al día no trabajado, día no pagado, hay que agregar que la asistencia oficial para los aislados es una burla a la necesidad. Un par de bolsones de campaña no pueden suplantar la comida diaria que una familia necesita durante 14 días; en este caso se iría 22, algo que los Fernández Sarmiento no quieren hacer pues entienden que el proceder lento e ineficiente del COE los perjudica. Si los enfermos deben estar fuertes con ese tipo de alimentación es difícil.

Si las cosas se hubieran hecho el día 1 como corresponde, tal vez no tendríamos esta disputa. Además, para que no salgan de nuevo a trabajar el COE de Los Altos tendrá que enviar a la policía al domicilio de esta familia o aplicarles una multa posterior a haber quebrantado el aislamiento. Pero también está pendiente analizar la desidia del sistema que debería velar por lo sanitario sin perder de vista que el humano es un ser integrado por varios aspectos que necesitan estar en equilibrio.