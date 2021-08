Coronavirus en Catamarca: ¿qué dijo el Colegio de Médicos sobre la situación epidemiológica?

En el marco de la segunda ola de coronavirus en Catamarca, el presidente del Colegio de Médicos de la Provincia, Guillermo Martínez. Frente a esto, dijo que la vacunación significa una “una luz al final del túnel”, luego de tantos meses de incertidumbre. En este marco también opinó sobre el avance de la variante Delta como, asimismo resalto como los catamarqueños atravesaron este primer semestre del 2021.

“Pareciera ser que la vacunación comienza a mostrarnos una luz al final del túnel”, resaltó, pero por sobre todo analizo como este impacto en la curva de contagios. “No tan solo analizando en términos de la reducción de casos, sino ver que los casos que se presenten sean casos que no lleguen al hospital y mucho menos que tengamos que lamentar fallecimientos”, explicó.

Por otra parte, resaltó la importancia de saber contextualizar los datos resultantes de la situación entorno al coronavirus en Catamarca. Hay que ver como se desarrollan “los contagios en relación con la cantidad de fallecidos. En estos días son ostensiblemente menor a pesar de que están entre 200 y 300”. “Vemos que la cantidad de fallecidos diarios por ahora es menor”, es así que “eso se trasunta en una menor ocupación del sistema sanitario”.

La vacunación contra el coronavirus en Catamarca

En cuanto a la campaña de inmunización contra el coronavirus en Catamarca, destaco que la misma “debe ser entendida como una herramienta sanitaria complementaria a todos los hábitos que venimos pregonando desde el primer día”. En este sentido agregó que “bajo ningún concepto la vacunación viene a reemplazar el uso del tapaboca-nariz”. No solo esto, sino que “el distanciamiento físico, la ventilación de ambientes, la vinculación de menos de 15 minutos y el lavado de manos frecuentemente”, se convertirán en un hábito que debemos mantener.

Finalmente, planteo que “la gente que no haya sido vacunada por decisión o porque todavía no fue alcanzada por el programa, esperemos que le llegue”. No obstante, resaltó: “Este virus solo tiene vacunas por el momento. Vamos a tener que convivir con actividades abiertas donde haya parte de la población vacunada y no vacunada. La transmisión del virus va a seguir existiendo por este y varios motivos”.