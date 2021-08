Hospital San Juan Bautista: cocina inaugurada por Jalil no está en condiciones de funcionar

La cocina del Hospital San Juan Bautista inaugurada con bombos y platillos con la presencia del Gobernador Raúl Jalil no está en condiciones de funcionar. No andan los aires ni el extractor. Tampoco la cámara de carne ni la cámara de verduras (recién están por colocar los motores). Hay problemas con una pérdida de agua por lo que se cayó una pedazo de pared y de los 11 grifos nuevos que pusieron, de 1 solo sale agua. Ah, y no hay matafuegos.



Los cocineros se mueren de calor. Además no pueden poner sillas, no se pueden sentar porque la jefa Karina Gigena dice que “queda mal”. Hay mujeres con sobrepeso y personas de edad o con problemas de flebitis que tiene que estar todo el tiempo parados. Incluso hay un hombre que tienen prótesis en la rodilla. Pocos se animan a hablar por las amenazas y la represalia de la patronal como por ejemplo quite de guardias. La necesidad hace que el personal se quede callado.



El Aconquija consultó al dirigente José “Tato” Traverso sobre esta situación particular en el Hospital San Juan Bautista: “Está a la vista que arreglaron la cocina solo porque están en campaña política. La cocina sigue teniendo problemas de funcionamiento. Para mí, no hubo un buen control de la obra. Pasan muchas cosas y la sumatoria de todo eso que pasa la quieren tapar con la inauguración de una cocina que encima está a medias”, expresó.



“Deja mucho que desear el hospital en forma general. El servicio de Lavadero sigue en las mismas precarias condiciones. Hicimos todas las denuncias, los funcionarios lo saben. Los montacargas no funcionan. El personal tiene que hacer fuerza con los carros de comida, con insumos, con la basura”, manifestó el dirigente gremial acentuando el funcionamiento y las condiciones generales del principal centro de salud de Catamarca.

“El Hospital San Juan Bautista sigue con pérdidas de agua, el montacarga que no anda, el lavadero que no funciona bien, con el riesgo que eso implica para el personal. Y eso que no estamos contando en esta nota lo que pasa en el interior provincial. Lo que pasa es que están en campaña política y con represalias. Para peor el Gobierno liquidó mal el aguinaldo de guardias y despertó el malestar en todo el personal sanitario”, recordó.