Hospital San Juan Bautista: no sirven sopa hace meses a los pacientes porque no arreglan el montacarga

A diferencia de cualquier enfermo y de lo que recomiendan las abuelas, los pacientes del Hospital San Juan Bautista no toman sopa. No es que no está indicado en sus dietas, es que el montacarga no funciona. Dos mujeres bajan de la cocina por la rampa con la comida, levantando una parte del pesado carro para mantener el equilibrio. Por su puesto, llevar líquidos calientes es un peligro. Así, es más práctico no servir sopa a los enfermos que arreglar el montacarga.



De manera que el Hospital San Juan Bautista tiene cocina nueva (con problemas de funcionamiento que hablaremos esta semana) pero no tienen el servicio en condiciones para darle un plato de sopa a los enfermos. ¿Y si, en esa tarea que hace a puro pulmón el personal que lleva la comida sufre un accidente con el carro que sostienen y se pierde toda la comida qué van a decir las autoridades ese día? ¿Qué les van de comer a los pacientes? El montacargas roto, les modifica la dieta a los enfermos. Increíble.



El Aconquija consultó al dirigente José “Tato” Traverso sobre esta situación particular en el Hospital San Juan Bautista: “Está a la vista que arreglaron la cocina solo porque están en campaña política. La cocina sigue teniendo problemas de funcionamiento. Para mí, no hubo un buen control de la obra. Pasan muchas cosas y la sumatoria de todo eso que pasa la quieren tapar con la inauguración de una concina que encima está a medias”, expresó.



“Deja mucho que desear el hospital en forma general. El servicio de Lavadero sigue en las mismas precarias condiciones. Hicimos todas las denuncias, los funcionarios lo saben. Los montacargas no funcionan. El personal tiene que hacer fuerza con los carros de comida, con insumos, con la basura”, manifestó el dirigente gremial acentuando el funcionamiento y las condiciones generales del principal centro de salud de Catamarca.



“El hospital sigue con pérdidas de agua, el montacarga que no anda, el lavadero que no funciona bien, con el riesgo que eso implica para el personal. Y eso que no estamos contando en esta nota lo que pasa en el interior provincial. Lo que pasa es que están en campaña política y con represalias. Por ejemplo al compañero que denunció el tema de la cocina, y que gracias a él tienen cocina nueva, lo maltratan quitándole las guardias. Las irregularidades siguen en el manejo de las guardias”, afirmó.