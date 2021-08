Ambulancia de Corral Quemado: pierde gasoil, pata de camilla rota y cerradura con mangueras

José “Tato” Traverso de ATE Salud estuvo en Corral Quemado (Belén) y se encontró con una precariedad indignante. La ambulancia pierde gasoil. Además, la pata de la camilla está rota. El paciente viaja con la rueda de auxilio porque nunca arreglaron el soporte abajo donde va el neumático. No tiene oxígeno. No tiene luz. Las puertas se cierran con un sistema improvisado que incluye un pedazo de manguera.



Traverso recorrió varias localidades del interior provincial donde pudo constatar la dificultad que tiene el personal para sostener el sistema sanitario. La problemática abarca cuestiones estructurales hasta falta de insumos básicos para el funcionamiento normal de los centros de salud que hacen lo que pueden en esta pandemia. Aquí, la desidia del Gobierno provincial hace la diferencia entre la vida y la muerte.



Traverso sobra la ambulancia en Corral Quemado dijo: “Las puertas de la ambulancia cierran con un sistema improvisado y casero, incluso tiene una manguera del lado de adentro para no lastimarse las manos. La ambulancia tiene el auxilio adentro junto con la camilla porque nunca soldaron abajo donde va la rueda. Además pierde gasoil. No tiene luz para atender al paciente y la pata de la camilla está rota por lo que la camilla se mueve y sacude a los pacientes todo el camino. No tienen oxígeno”.



“Visitamos a los compañeros de la salud como habíamos prometido. Lo que nos llamó la atención el tema de las ambulancias; la de la municipalidad de Corral Quemado está en condiciones pero la de Salud donada por Alumbrera está en condiciones deplorables. Ésta ambulancia es un peligro. Lamentablemente tenemos que hacer este tipo de denuncias públicas para que el Gobernador se entere. O Raúl Jalil no está escuchando, o no tiene buenos asesores”, le dijo Traverso a El Aconquija.



“Es muy común de los jefes de área, de los directores de toda la provincia y de todas las áreas, querer tapar la información creyendo que eso es buena gestión. Es a la inversa. Hay que mostrar las falencias para poder cambiar esa realidad. Los funcionarios de mayor rango no tienen que ir a la oficina del director, tienen que entrar por la puerta de atrás del hospital y hablar con el personal, con los que limpian, los que están en contacto con el paciente. Con los que están casi todo el día, no el que está dos horas y se raja”, expresó Traverso agregando que “esta semana vamos a sacar lo que está sucediendo en la salud para que se entere el Gobernador y no se coma el verso que le quieren vender sus propios funcionarios”.