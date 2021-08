Coronavirus en Catamarca: nuevos nodos de vacunación en Bañado de Ovanta, Valle Viejo y FME

El Ministerio de Salud continúa con el Plan Operativo de Vacunación contra el coronavirus en Catamarca en toda la provincia. En este marco, se agregaron nuevos nodos en Bañado de Ovanta, Valle Vieja y Fray Mamerto Esquiú para la aplicación de segundas dosis. Por otro lado, en la localidad Chumbicha se avanzará con la inmunización de las personas mayores de 18 años.

Por otro lado, se vacunará a mayores de 61 años contra el coronavirus en Catamarca con segundas dosis de Sputnik V en el Nodo Predio Ferial. Estas fechas se abren para aquellas personas que no optaron por la segunda dosis Moderna y para quienes no pudieron asistir en la fecha que fueron convocados. Las autoridades insistieron la importancia de leer con atención las convocatorias para no perder la oportunidad.

Además, se está avanzando en el Nodo Predio Ferial con la vacunación a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. De esta manera, el cronograma para el jueves 19 de agosto es el siguiente: primera dosis en el Nodo Poli Sur de 8 a 12 hs (de la A a la L) y de 14 a 17 hs (de la M a la Z); segunda dosis de Sinopharm en el Nodo Medanitos desde las 9:30 para las personas que hayan recibido la primera el 2 de julio.

Siguiendo con la segunda dosis Sinopharm, se aplicará en el Nodo Tatón, desde las 10 horas, para las personas que hayan recibido la primera el 2 de julio. Además, la segunda dosis Moderna tendrá lugar en el Nodo Valle Viejo para personas de 50 años o más que recibieron la 1° dosis de AstraZeneca hasta el 19 de junio de 8:30 a 17:30 hs. En dicha convocatoria se incluyen todas las terminaciones de documento de identidad.

Más del cronograma de vacunación contra el coronavirus en Catamarca

Por último, el jueves se vacunará con primera dosis en el Nodo Chumbicha para personas nacidas en 2001, 2002 y 2003, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17 hs. El viernes 20 de agosto, la vacunación contra el coronavirus en Catamarca tendrá lugar en el Nodo Poli Sur (primera dosis) para los nacidos en 2001 con o sin factores de riesgo; de 8 a 12 hs (de la A a la L) y de 14 a 17 hs (de la M a la Z) con terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9.