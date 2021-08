Claudia Palladino: “El 90% de las vacunas que llegaron están aplicadas en personas mayores de 50 años”

La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, dialogó con la prensa y brindó detalles de la campaña de vacunación contra el Covid-19. “El 90% de las vacunas que llegaron están aplicadas en personas mayores de 50 años, el 88% ya recibió la primera dosis”, informó. Asimismo, destacó el alto acatamiento de este grupo y lamentó una baja inscripción en adolescentes con obesidad de 12 a 17 años.

“Aquellos que no se vacunaron, por no ser obligatorio, se están acercando hoy para preguntar si hay remanentes porque quieren recibir la primera dosis. Es muy bueno para Catamarca”, valoró Claudia Palladino. Por otro lado, adelantó que una de las metas nacionales es que en agosto todas las provincias estén aplicando la segunda dosis a la población mayor de 50 años; de las cuales el 60% de la población catamarqueña está vacunada.

La titular de la cartera sanitaria provincial confirmó que en los próximos días se completará el esquema de vacunación en la población de 56 y 57 años. Sobre este avance en la inmunización indicó: “Esto nos posiciona con una población de mayor riesgo cubierta con el carnet completo de vacunación; ante la posibilidad, que deseamos que sea alejada, del ingreso a la provincia de la cepa Delta”.

Al hablar de la población adolescente de 12 a 17 años, relató que el 97% de los inscriptos recibieron la primera dosis y cuando les toque la segunda serán debidamente citados. Sin embargo, remarcó que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Nutricional sobre la obesidad grado 2 y 3 en jóvenes, hay una inscripción “muy baja”. Por este motivo se decidió implementar nuevas estrategias, como recorrer los barrios para que puedan acceder a la inyección.

Claudia Palladino sobre la presencialidad en las escuelas

Días atrás, la ministra Claudia Palladino se refirió a la presencialidad en las instituciones escolares de la provincia. En este marco, consideró que “respetando los protocolos no debería haber problemas” en cuanto a los contagios. “Cuando aparece un caso positivo automáticamente se piensan que hay que aislar toda la escuela y no es así, hay que evaluar cada caso. La realidad es que las escuelas no son focos si se cumplen los protocolos”, expresó.