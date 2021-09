Coronavirus en Catamarca: ¿cómo continuará la vacunación este domingo?

Desde el Ministerio de Salud de la provincia anunciaron cómo continuarán con los cronogramas de vacunación contra el coronavirus en Catamarca durante este domingo. Sin descanso alguno, los vacunadores de toda la provincia estarán avanzando con la campaña de inmunización. Asimismo, recordaron cuales son los puntos a tener en cuenta a la hora de concurrir al vacunatorio.

Este domingo 5 de septiembre se aplicarán segundas dosis Sputnik V en el Predio Ferial. El llamado abarca a las personas mayores de 50 años, con o sin factores de riesgo que recibieron la primera inyección hasta el día 30 de junio. De 8:30 a 13:00 hs (de la A a la L) y de 14 a 17 hs (de la M a la Z), con todas las terminaciones de documento y solo para residentes de la ciudad Capital.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que es obligatoria la presentación de un documento que acredite nombre, edad y domicilio para acceder a la vacuna contra el coronavirus en Catamarca. Además, deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). Por último, cabe destacar que no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).

Situación actual del coronavirus en Catamarca

El Ministerio de Salud informó que hasta las 18 horas del sábado se detectaron 87 casos positivos de coronavirus en Catamarca y 1 deceso. De esta manera, la provincia acumula un total de 55.924 infectados y 668 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, las autoridades detallaron que se aplicaron en total 402.903 dosis de las vacunas contra el Covid-19 y que las mismas inmunizaron a 289.023 personas.

Los pacientes de coronavirus en Catamarca que aparecieron corresponden a Capital (58), Pomán (12), Belén (6), Andalgalá (3), Fray Mamerto Esquiú (3). En Capayán (2) Ambato (1), Tinogasta (1) y Valle Viejo (1), también se han registrado nuevos casos. Asimismol, las autoridades informaron el fallecimiento de una mujer de San Fernando del Valle de Catamarca (Capital) de 50 años de edad.