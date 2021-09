Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

Los astros prevén que esta semana Aries deberás tener cuidado en quien confías, sueles abrirte fácilmente y esto podría traerte algunos conflictos. En el caso de Tauro el horóscopo de El Aconquija le aconseja que estar atento de lo que sucede a su alrededor, ya que quizás alguien cercano necesite de su ayuda. En lo laboral tendrás días de mucho trabajo por delante, busca organizarte y revisa las cosas antes de entregarlas. Por otra parte, Aries en este plano sentirás que querrás dejar volar tu imaginación más que nunca.

Géminis y Cáncer

Géminis en el plano amoroso esta semana sentirás que necesitas afianzar las bases del compromiso en tus relaciones, ya sean de pareja o amistosas. En el trabajo el horóscopo los conflictos podrías volver a resurgir por un leve conflicto, por lo cual es importante que te mantengas atento a tus tareas. Cáncer deberás buscar organizarte, los primeros días del mes son caves para poner en orden tus finanzas. En cuanto al amor te sentirás inmerso en una melancolía que te llevará a poner en duda algunas decisiones que has tomado, no des vuelta atrás, descansa y no tomes decisiones contundentes.

Leo y Virgo

Leo, estos próximos días sentirás la necesidad de dejar atrás ciertos sentimientos que no te dejan avanzar en tus relaciones. En lo laboral esta semana será clave para dar un paso al frente en tu trabajo. Virgo serán días calmos, la tranquilidad en el trabajo te permitirá bajar algunos cambios cosa que te hará muy bien anímicamente. En cuanto al amor, es momento de dejar de ponerte limitaciones a la hora de dar cariño, deja de ponerme límites.

Libra y Escorpio

En cuanto a Libra, estos días te sentirás más cariñoso que lo normal, querrás tener a tus familiares cerca y busca darte ese gusto. En el trabajo el horóscopo te recomienda que prestes más atención a tus pares y a que sucede en su entorno, quizás alguno necesite que le des una mano con algún problema. Escorpio, en cuanto a lo amoroso deberás innovar un poco en tu manera de relacionarte, hay cosas que no funcionas y deberás cambiarlas. En lo laboral, deberás estar más confiado de lo que haces y quieres lograr.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor esos altibajos que atravesaste se complicarán, ten cuidado con lo que dices en momentos de enojo. En lo laboral deberás tomar algunas decisiones para mejorar tu progreso personal y profesional. Capricornio en el trabajo no te enrosques con problemas ajenos, ya tienes suficientes con los tuyos. En el amor deberás plantearte si eres realmente feliz en donde y con quien estas.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor sentirás que todo está jugando a tu favor y es así, disfruta de todo ese amor que das y estás recibiendo. Por otra parte, el horóscopo para Piscis anunció que deberá prepararse para una fecha especial y dar lo mejor de sí. En el trabajo es momento de reacomodar tus prioridades y metas. A partir de ello deberás trabajar duro para conseguirlas. En cuanto a Acuario, es tiempo de ordenar tu rutina para lograr ser más productivo.