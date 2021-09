Capital de Catamarca: ¿cómo continúa el cronograma de vacunación?

El Ministerio de Salud informó cómo continúa el cronograma de vacunación contra el Covid-19 en la ciudad Capital de Catamarca. En este marco, los días miércoles 8 y jueves 9 de septiembre se aplicarán primeras dosis a residentes en el Nodo Poli Sur. De 8 a 12 hs (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 horas (de la M a la Z). También estará habilitado el Nodo Predio Ferial para segundas dosis.

El miércoles 8 de septiembre se inmunizará a personas mayores de 30 años, con o sin factores de riesgo, todas las terminaciones de documento. Además, el jueves 9 será el turno de las personas de 18 a 29 años, con o sin factores de riesgo. De forma paralela, en el Nodo Predio Ferial, el llamado abarca las segundas dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm para residentes de la Capital de Catamarca.

De esta manera, el miércoles, en el Nodo Predio Ferial se aplicarán segundas dosis Sputnik V a personas de 48 y 49 años; con o sin factores de riesgo y que recibieron la primera dosis hasta el día 12 de julio inclusive. El jueves 9 les tocará a los rezagados de las segundas dosis Sinopharm, para personas mayores de 40 años que recibieron la primera hasta el día 9 de agosto, con todas las terminaciones.

Por último, el viernes 10 de septiembre se aplicarán segundas dosis Sinopharm en el Predio Ferial. En dicha ocasión, será el momento de las personas de 30 a 39 años, con o sin factores y que recibieron la primera dosis hasta el día 9 de agosto inclusive. De 8 a 13 hs (de la A a la L) y de 14 a 17 hs (de la M a la Z). Las autoridades rogaron a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria.

Las recomendaciones sanitarias

Los presentes de la Capital de Catamarca deben asistir con carnet de vacunación, en el caso de la segunda dosis. Además, con un documento que acredite nombre, edad y domicilio; deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.) y no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).