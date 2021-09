Coronavirus en Catamarca: ¿quiénes podrán vacunarse esta semana?

Desde el Ministerio de Salud de la provincia anunciaron quiénes podrán vacunarse esta semana contra el coronavirus en Catamarca. Sin descanso alguno, los vacunadores de toda la provincia estarán avanzando con la campaña de inmunización desde este miércoles y hasta el viernes. Asimismo, recordaron cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de concurrir al vacunatorio.

La vacunación contra el coronavirus en Catamarca será en el Nodo Predio Ferial, de 8.30 a 13 horas y de 14 a 17 horas. En la mañana se convocarán a quienes tengan apellidos de la A a la L, y en el turno tarde de la M a la Z. Este miércoles estarán aplicando segundas dosis de Sputnik a quienes tengan 48 y 49 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la primera dosis hasta el día 12 de julio.

Este jueves 9 de septiembre estarán aplicando primeras dosis a rezagados en el Nodo Poli Sur de la Capital a personas de 18 a 29 años. La cita será de 08 a 12 horas, (de la A a la L), y 14 a 17 horas, (de la M a la Z). Asimismo, se estarán aplicando segundas dosis de Sinopharm en el Nodo Predio Ferial. Hoy podrán concurrir personas mayores de 40 años, que recibieron la primera dosis hasta el día 9 de agosto. Esto será en los mismos horarios que los publicados para hoy.

Finalmente, este viernes 10 de septiembre se continuará con la aplicación de segundas dosis de Sinopharm para prevenir el coronavirus en Catamarca. La cita será en el Nodo Predio Ferial, para personas de 30 a 39 años, que recibieron la primera dosis hasta el día 9 de agosto inclusive. Esto será en el horario de 8.30 a 13 horas y de 14 a 17 horas.

Recomendaciones para la vacunación contra el coronavirus en Catamarca

Desde el Ministerio de Salud recordaron que es obligatoria presentar un documento que acredite nombre, edad y domicilio para la vacunación contra el coronavirus en Catamarca. Además, deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). Por último, cabe destacar que no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).