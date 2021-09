OSEP Catamarca: le negaron una derivación y se arriesgaron a un mal diagnóstico

Nuevamente la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) entra en el foco del conflicto. En esta oportunidad El Aconquija pudo conocer a historia de una mujer a la que le negaron una derivación y se arriesgaron a un mal diagnóstico. Según nos relató Andrea Bulacios posee un problema de miopía alta y debe luchar para conseguir el respaldo médico. “Yo lo único que le pido es la cobertura y la derivación, nada más y es lo que me corresponde”, planteó.

En su diálogo con El Aconquija planteó que tiene un problema de miopía alta que la ha llevado a realizar incontables consultas médicas. A lo largo de estos meses pasó por la atención de “la doctora Aguirre, Andrada, Bustamante, entre otros”. “Todos coincidieron que yo me tenía que poner unas lentes ICL”, explicó. Con el diagnóstico en mano consultó, y se encontró que cada uno costaba unos 320 mil pesos.

Desde la OSEP Catamarca le explicaron que no se lo iban a cubrir y hasta llegó a considerar sacar un préstamo con el banco. Según ella “no me iban a dar esa plata. Era imposible”. “Necesito al menos la cobertura, porque más que esto no le podés pedir a estos sin vergüenzas”, enfatizó indignada. Frente a esto, comenzó a hacer las primeras consultas en Córdoba. Allí se encontró con un diagnóstico y un escenario completamente diferente.

Primero llegó y descubrió que la filial cordobesa de la obra social si cubría los lentes que necesitaba. Además, se encontró con la sorpresa de que los mismos no eran realmente necesarios. Luego de una serie de consultas, Andrea Bulacios se topó con que el diagnóstico era otro y lo que su vista realmente requería era una intervención quirúrgica para poder mejorar.

El pedido a OSEP Catamarca

El pasado dos de septiembre les escribieron que le iban a cubrir el hospedaje para operarse en Córdoba, pero a los pocos días volvió a recibir un segundo mail donde le negaron la derivación. Esta no es la primera vez que la OSEP Catamarca niega una derivación de este tipo y muy lejos esta de darle facilidades a sus usuarios. De esta manera, hoy Andrea se encuentra en una completa incertidumbre, debido a que el domingo debería viajar y no sabe si la obra social la respaldará o no.

Cabe destacar que desde hace meses Andrea Bulacios se está comunicando con la obra social de los empleados públicos. “No te atienden los teléfonos, les mandas mail y recibís una vaga respuesta a los tres días”, comentó. En este momento ya ha agotado los recursos, hasta llegó al punto de enviarle una nota al vicegobernador Rubén Dusso hace tres semanas, y no ha visto señales hasta el momento.