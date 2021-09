Hace un año la OSEP Catamarca no paga los traslados a afiliados y se niega a reconocer a los choferes

En un nuevo capítulo de los conflictos que atraviesan a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP Catamarca), choferes encargados de los traslados a afiliados denunciaron faltas de pago. Según detallaron, hace ya entre un año y 6 meses que el director, Norberto Bazán, se niega a reconocerlos y no paga los sueldos. De esta manera, han advertido que de no normalizar la situación, van a dejar a los pacientes sin servicio por tiempo indeterminado.

Diferentes reclamos que se desprenden de la OSEP Catamarca han llegado en las últimas horas a El Aconquija. Ambos testimonios remarcan la falta de pago y de reconcomiendo de la obra social y concluyen en que, si la situación perdura, los afiliados se quedarán sin el servicio de traslado. De esta manera, la institución podría dejar a los pacientes ligados a su suerte y posicionarse en calidad de moroso con los trabajadores.

En un primer punto, uno de los trabajadores comentó que es chofer de un vehículo con el cual traslada a pacientes que se realizan tratamientos de diálisis en la Capital. “En la actualidad la OSEP Catamarca no se encuentra pagando en término. El viernes pasado me depositaron de una afiliada y corresponde al mes de mayo”, relató.

Asimismo, informó que lleva a otros tres pacientes que “continuó trasladando sin percibir los pagos”. Según relato hay afiliados a los que les presta servicios hace más de un año y de los cuales la obra social no reconoce tal trabajo. La situación es hasta desesperante, ya que al comunicarse con la institución no reciben respuestas claras, ni mucho menos información alentadora.

Otros testimonios de la OSEP Catamarca

Los expedientes de estos trabajadores se encuentran varados en la secretaria de Dirección y hasta la fecha no han sido firmados por el director de la OSEP Catamarca. Norberto a Bazán se niega a reconocer el vínculo entre los choferes y la obra social, como así también no accede a coordinar una reunión para esclarecer la situación. En algunos casos la deuda va desde un año y en otros cinco meses, lo que a algunos aseguran que “ya no tenemos ni para el GNC”.