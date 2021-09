Vacunación contra el coronavirus en Catamarca: ¿de quiénes será el turno esta semana?

Desde el Ministerio de Salud de la provincia anunciaron de quiénes será el turno esta semana para la vacunación coronavirus en Catamarca. Sin descanso alguno, los vacunadores de toda la provincia estarán avanzando con la campaña de inmunización durante este martes y miércoles. Asimismo, recordaron cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de concurrir al vacunatorio.

En un principio durante este martes 14 de septiembre se estarán aplicando segundas dosis de la vacuna AstraZeneca en el Nodo Predio Ferial de la Capital. Dando continuidad a la campaña de vacunación contra el coronavirus en Catamarca, se llamará a personas de 39 años que recibieron la 1 primera dosis hasta el día 12 de julio inclusive. Deberán concurrir todas las terminaciones de documento de 08 a 13 horas, de la A a la L, y de 14 a 17 horas, de la M a la Z.

Mientras tanto, el miércoles será el turno de vacunarse de las personas mayores de 28 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la primera dosis de Sinopharm hasta el día 9 de agosto inclusive. Los mismos podrán completar su esquema en el Nodo Predio Ferial, de 08 a 13 horas, de la A a la Z. Cabe recordar que este llamado es para todas las terminaciones de documento.

Desde la cartera de Salud provincial pidieron que se respeten los requisitos de la convocatoria para no crear congestión. Además, se aclaró que, en las convocatorias para completar esquema con vacunas combinadas, se especifican la primera y segunda dosis. Por lo tanto, solo deben asistir quienes recibieron la misma como primera dosis.

Recomendaciones para la vacunación contra el coronavirus en Catamarca

Desde el Ministerio de Salud recordaron que es obligatoria presentar un documento que acredite nombre, edad y domicilio para la vacunación contra el coronavirus en Catamarca. Además, deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). Por último, cabe destacar que no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).