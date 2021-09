Alejandro Severini: “La idea es insistir con segundas dosis”

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, se refirió a la campaña de vacunación contra el Covid-19. “La idea es insistir, sobre todo, con segundas dosis. Seguir avanzando para que la mayor cantidad de la población ya tenga las dos dosis”, expresó. En este marco, solicitó a la población que asistan a los nodos en las fechas que les asignan los cronogramas diarios.

“La población, cuando vea que ha sido convocada, que asista porque no podemos sostener continuamente mesas de rezagados con gente que pasó mucho tiempo y por una o por otra razón dejan de ir, no van o no quieren”, indicó Alejandro Severini. Asimismo, aseguró que van a poner todo el “capital humano” y las estrategias para avanzar con segundas dosis en Capital y el interior.

Por otro lado, explicó que hay prácticamente un 90% de personas mayores de 18 años que están vacunados con una dosis. “Hoy en día tenemos prácticamente el 90% de las personas vacunadas, por encima de los 18 años y con primera dosis. Y hasta los 40 años tenemos cerca de un 80%. En las poblaciones jóvenes, probablemente en lo que termine septiembre vamos a estar completando”, agregó en diálogo con Radio Valle Viejo.

Sobre la vacunación a adolescentes dijo: “Empezamos de la misma manera, por ahí los que tenían factores de riesgo o situaciones clínicas. Y en la medida de ir recibiendo dosis, completaríamos con todos los adolescentes entre los 12 y 17 años. Probablemente jueves y viernes vamos a empezar con adolescentes que están en el último curso de secundaria. Primero vamos a partir de los grandes centros urbanos”.

Sobre el intervalo entre vacunas

Al ser consultado por el intervalo entre vacunas, Alejandro Severini informó que ya no será necesario esperar 15 días entre inyecciones. “Se ha visto que no hay problema de coadministrar las vacunas junto con cualquier otra vacuna del calendario nacional de vacunación. Y se pueden administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalos entre dosis”, concluyó el secretario.