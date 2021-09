El Hospital Malbrán tiene nueva directora

En el día de ayer, la ministra de Salud Claudia Palladino junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública Manuela Ávila, dieron un paso importante al ubicar a la Doctora Johana Carrizo como nueva directora del Hospital Malbrán, quien anteriormente ejerció el cargo de directora Asistente de este mismo instituto.



Carrizo fue elegida para reemplazar al exdirector del Malbrán, el Doctor Daniel Godoy. Cabe destacar que a comienzo de mes, Godoy pidió la renuncia del cargo y, debido a este acontecimiento, las autoridades del Gobierno de la provincia tuvieron que buscar su reemplazante. Por su parte, Carrizo ya cumplía, de alguna forma, la función de directora general debido a que Godoy, a principio, estuvo de licencia por motivos de salud.

La renuncia del exdirector del Hospital Malbrán

Recordemos que a principio de mes renunció el exdirector del Hospital Malbrán, Godoy. En un principio su dimisión no tuvo el visto bueno de las autoridades. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es siempre quien define si debe o no continuar con dicho cargo. Hay que remarcar que el médico terapista estuvo al frente del hospital desde que fue pensado ante el escenario de la pandemia del coronavirus.



Acorde a la información de ante mano a la que accedió El Aconquija, el exdirector cobraba tres cajas del Estado, incluso con las guardias que no hace como los demás médicos, sino que hacia la tarea, tal vez desde su casa y por teléfono, algunos médicos aseguraron que lo hacía a escondida. Abordándolo de forma general, del Malbrán cobraba $103.170, del San Juan $57.703 y como funcionario 100.608, haciendo un total de 260 mil pesos mensuales.



A modo de conclusión, en esta última gestión mencionada, el mes pasado se habían registrado una serie de cuestionamientos al Gobierno de Catamarca por la falta de pago de las guardias del Hospital Malbrán. Según el informe que dio ATE Salud, no tenían noticias de los depósitos de los haberes correspondientes a los últimos dos meses lo que ha generado un fuerte malestar. Además, se detalló que esto se había replicado hasta en el sector de los vacunadores del Nodo Predio Ferial.