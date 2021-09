El Rodeo es elogiado tras el comportamiento de los estudiantes

Según las palabras Luis Castro, director del Mini Hospital de El Rodeo, la fiesta en conmemoración al Día del Estudiante es mucho más tranquila, siendo un acontecimiento positivo porque ya no se botellas en las calles, chicos alcoholizados tirados en la vereda y jóvenes tomando en cualquier lado. Para el, esto es una enorme satisfacción, tanto en lo personal como en lo sanitario.



Por su parte, agregó que al estar desde hace 10 años en el cargo, no tuvo antes la posibilidad de presenciar algo así y al observar cómo se respetan las medidas preventivas en el Día de la Primavera, lo describe como algo reconfortante porque esto es el resultado de una serie de acciones y estrategias para que hayan accidentes. En El Rodeo desde el fin de semana, según los datos oficiales, el 80% de los chicos que ingresó a la villa lo hizo con una prueba de Covid negativa.



Como ya hemos mencionado en notas anteriores, en el fin de semana ingresaron alrededor de 4.000 individuos a El Rodeo. Castro, indicó que no tuvieron ingresos adolescentes con situación de riesgo relacionado con el alcohol, y resaltó una vez más que este año el paisaje cambió. Al parecer, este emplazamiento fue gracias al arduo trabajado de padres, personal de Salud, de Policía y de la toma de conciencia de los jóvenes debido a la pandemia.



Los cambios generados por la conciencia

Años atrás, en este tipo de eventos la preocupación era que los chicos menores de edad terminaban alcoholizados e internados en el mini hospital. Por eso, el director del Mini Hospital recordó que, así como se criticaba el comportamiento de los chicos, hoy puede decir que han tomaron conciencia. Para el, ha sido fundamental la responsabilidad de los chicos que antes de ingresar a El Rodeo se testearon, lo que es muy importante.

En las últimas horas, los nodos de testeos ubicados en la Municipalidad de El Rodeo recibieron alrededor de 300 adolescentes y todos dieron negativo. Por otra parte, la pandemia no prevé los eventos masivos, hoy para los estudiantes El Rodeo cumplirá la función de una multiferia regulada por la municipalidad en la Plaza de los Niños, donde los emprendedores ofrecerán sus productos y tocaran bandas en vivo.