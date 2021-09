Fiambalá: el total abandono de la posta sanitaria de Tatón

Una vecina se comunicó con El Aconquija para denunciar el total abandono de la posta sanitaria en Tatón, perteneciente a Fiambalá. Según se conoció, solo hay un enfermero que nunca está y las condiciones edilicias, como se aprecia en las imágenes, no son las más aptas. Pese a ser uno de los destinos con mayor afluencia turística, el lugar continúa con grandes falencias en cuestión sanitaria.

“Llevaron 6 empleados del Ministerio de Salud y los abandonaron hace 8 días atrás. No tenían medio de movilidad por si algún problema de salud lo aconsejaba. Hoy que tenían que regresar a la Capital, enviaron solo una camioneta, donde no entran todos los empleados, son 5 más el chofer. Todas las herramientas que se ven son propiedad de un empleado porque el ministerio no les provee nada”, detalla el mensaje.

En este marco, agrega que las personas todavía siguen esperando la respuesta de si les envían otra camioneta. “Toda la gente que llevan tiene enfermedades bases, que no trabajaron durante la pandemia. Ni hablar si tuvieran un accidente laboral, no tienen nada, no hay médico en Tatón. La verdad los deja a la deriva y la gente que vive en ese lugar está totalmente desamparada”, relata sobre la situación de la localidad de Fiambalá.

Hay que remarcar que Tatón es uno de los destinos más elegidos por los turistas, aún en momentos de pandemia. El territorio se ha ganado un prestigio y un reconocimiento nacional. Sin embargo, en materia de salud tiene falencias históricas que nunca fueron remediadas, tanto del punto de vista material como de recursos humanos. La política “derivacionista” de la provincia tampoco ayuda para el acondicionamiento de las postas.

La problemática en Fiambalá se repite en distintas localidades de la provincia. Los centros de salud locales se mejoran en lo mínimo y ante un caso grave, se carga al paciente en la ambulancia y se los lleva a la Capital, al Hospital San Juan Bautista. Los vecinos mantienen un viejo y autentico reclamo sobre la política sanitaria que se aplica en el interior. Por el momento no se han conseguido soluciones de fondo, sino parches temporales.