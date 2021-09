Mamá con 3 hijos vive en la iglesia de Los Altos pero se iría a dormir en la plaza

Valeria Véliz tiene tres hijos. Terminó viviendo en una iglesia en Los Altos. Ya le informaron que se tiene que ir. Está desesperada, piensa a ir a dormir en la plaza del pueblo o en una cancha. Antes la municipalidad le daba para alquilar pero el funcionario Jorge Nieva ya le dijo que no la van a ayudar más, que no es problema de ellos o de él y que se instale en el paseo público si quiere. La mujer reclama una pieza y baño que le prometieron desde la comuna que conduce Rafael Olveira.

De acuerdo al testimonio, la mujer comentó que, en la Municipalidad de Los Altos “me daban a entender que molesto y que me vaya”. Agregó; “Estoy en la calle con mis hijos. Presenté una carpeta para que me hagan una pieza y un baño. Mi dijeron que me iban a hacer una piecita urgente porque yo no podía seguir alquilando. No quiero ir la municipalidad porque tengo miedo que me corran o me maltraten”. Al parecer también la actitud oficial cambió desde que perdieron las PASO 2021.

“Pedí una pieza y un baño porque no puedo andar así con mis hijos de acá para allá. Ahora no tengo dónde dormir. Me tengo que ir, tengo que desocupar dónde estoy. No sé si irme a la plaza o a la cancha con los chicos. Tengo tres chicos que están a mi cargo. Isaura de la municipalidad me dijo en Enero de este año que no me preocupe que me lo iban a hacer pero después me corrieron”, manifestó Valeria a Radio Líder de Los Altos.



El testimonio de la mujer



“En la municipalidad saben mi situación porque fui a pedir ayuda, me vieron llorar, pero no les importó nada. Sigo en las mismas condiciones, aun peor porque me tengo que ir y no sé a dónde. La última vez que me dieron para un alquiler me atendió Jorge Nieva, me trató re mal, me humilló, me dijo que era la última vez que me daba y que me consiga otro lugar dónde ir, que no era su problema”, expresó la mamá.

Ante la afirmación de que la mujer iba a ir a dormir en la plaza le contestaron “veníte, hasta acá nosotros te ayudamos”. La mujer relató que el funcionario de Hacienda le expresó entre gritos que “no vaya a pedir más ayuda en la municipalidad porque no la iban a ayudar con más nada” y “desde ese día no volví. No sé qué voy a hacer. No les importó nada. Me estoy yendo a la calle porque no tengo dónde estar”.