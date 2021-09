ANSES: ¿cuántas personas accederán a la jubilación anticipada en Catamarca?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que alrededor de 200 personas accederán a la jubilación anticipada en Catamarca. Se prevé que a la misma podrán acceder hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, desocupados al 30 de junio de 2021. A los mismos se les garantizará la cobertura social y el 80% del haber que corresponda.

Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida (60 años las mujeres y 65 los hombres) pasarán a percibir el 100% automáticamente. En el caso de Catamarca, las autoridades afirmaron que serán más de 200 personas en condiciones de cumplir con estos requisitos para jubilarse. El titular de ANSES en la provincia, Enzo Carrizo, brindó detalles de la nueva medida implementada por el Gobierno nacional.

“En el caso de la jubilación anticipada había un montón de personas que en la época del gobierno de Mauricio Macri quedó desempleada. Y otros en la época de la pandemia que tiene los 30 años de aporte y que no llegan con la edad”, remarcó. Por otro lado, informó que, en el país, este beneficio alcanzará entre 20 y 30 mil personas mientras que “en nuestra provincia alrededor de 200”.

Sobre las personas que abarca la iniciativa dijo: “Por la edad que tienen, era muy difícil que pudieran acceder al mercado laboral y de manera registrada. No tenían un ingreso, no podían trabajar y tampoco jubilarse, entonces esas personas no tienen, hasta el día de hoy, ningún ingreso”. Hay que recordar que la medida nacional anunciada por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, entrará en vigencia mañana.

En diálogo con Cae el Telón, el titular de ANSES indicó que a partir de mañana ya estarán disponibles los turnos para la jubilación anticipada. Además, que desde el lunes ya podrán llegar las personas a realizar el trámite. Con respecto al avance del proceso de jubilación de empleados públicos y docentes de Catamarca, afirmó que se vienen jubilando entre “150 y 200 personas por mes”.