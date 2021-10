Claudia Palladino informó sobre las nuevas habilitaciones y la variante Delta. Al parecer, todo indicaba una tercera ola, pero se tomaron rigurosas medidas como el ingreso de quienes arribaban de otros países. Respecto a los estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud, la alarma disminuyó, dándole la bienvenida a las nuevas habilitaciones sociales. Hasta el momento, no actividades prohibidas, sólo se pide por el cuidado personal y los protocolos vigentes.



En Catamarca no se registraron casos de Delta hasta el momento. La ministra de salud Claudia Palladino, aseguró que la enfermedad es más contagiosa y despiadada con las personas que no están vacunadas, o que cuentan con tan solo una dosis. Asimismo, explicó los nuevos argumentos de las actividades como boliches y otros espectáculos públicos, confirmando que las condiciones sanitarias están habilitadas.



Asimismo, a nivel nacional han llevado estas medidas con el fin de flexibilizar las actividades sociales para volver en un futuro a la normalidad. Si bien hay que seguir con algunos cuidados preventivos, la Argentina está esperanzada yendo en dirección a ese lugar. Respecto a estas decisiones, la médica añadió que hay que tener cautela con las nuevas variables del coronavirus que andan circulando, pero lo que se ve a nivel nacional es que no tuvo el mismo impacto que en otros países.





Respecto a la variante Delta



La experta en salud, aclaró que, según los estudios que han realizado los médicos más prestigiosos, la variante Delta no impactó como se esperaba debido a la cantidad del 60% de la población vacunada. A su vez, remarcó que la gente de mayor de edad y pacientes de riesgo ya tiene aplicada sus dos dosis contra el COVID-19. Según sus palabras, durante esta semana y la que viene todos los mayores de 18 años van a tener las dos inyecciones colocadas.

En conclusión, para cerrar, agregó que en la región los estudios que se hicieron sobre la variante Delta dieron negativo, ya que hasta el momento hay cero casos. De todas las muestras que están vigilando y estudiando en el Hospital Malbrán de Buenos Aires, la que sigue asechando es la Cepa Manaos como la más peligrosa. Reafirmando, de nuevo, que están bajando los casos, lo cual permite decir que se está yendo por buen camino.