Los colegios privados de Catamarca quieren seguir sus clases con los protocolos establecidos

Los colegios privados de Catamarca quieren seguir brindando sus clases con los protocolos establecidos. Por tal motivo, el padre Oscar Tapia aseguró que le enviaron una nota a la directora de Educación Privada, luego de que el Ministerio de Educación provincial anunció la presencialidad plena. Desde las instituciones pagas solicitaron que se mantenga la modalidad de burbuja.



Respecto a este tema, el padre Tapia quien es vicario episcopal de la Educación de la Diócesis de Catamarca y vocero de los colegios laicos, dijo que el 30 se septiembre enviaron una nota a la directora de colegios pagos para expresarle sobre el acuerdo de volver a la presencialidad plena, pero con la racionalidad y responsabilidad que significa el seguir cuidando a los alumnos.



Siguiendo la línea de sus palabras, el padre aseguró que es lamentablemente que algunas escuelas hayan sido intimadas para abrir de forma obligatoria. Además, afirmó que hay que mejorar el nivel de diálogo ya que de repente, hubo una larga cuarentena y ahora es como si no hubiese pasado nada. Por eso mismo, esperan una respuesta a su nota por escrito para autorizarles seguir con las burbujas preventivas acondicionando nuevos espacios.



Los colegios laicos reciben presiones por parte del Estado

Tapia dijo que los colegios privados de Catamarca no han estado adaptados para la pandemia y que a veces no había la distancia necesaria. Respecto a eso, aclaró que tienen dificultades en algunos niveles, pero que en otros pueden cumplir a pleno con la presencialidad. Y sin hacer a menos, añadió que de verdad que hay una presión por parte del Ministerio provincial para continuar las clases de manera normal.



A modo de conclusión, el vicario episcopal comentó que la otra cuestión a estudiar es que se puede dar la clase al aire libre, pero como siempre no están las condiciones dadas. Además, apuntó que afuera no puede hacer una proyección y no hay siquiera pizarras. Y, si bien están de acuerdo con el retorno a la presencialidad, tienen que adaptar bien las escuelas porque no estaban preparadas. Remarcó que los colegios privados solo reciben el aporte del Estado para pagar sueldos, todo lo demás lo tienen que pagar ellos.