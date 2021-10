Coronavirus en Catamarca: comienza la vacunación de niños de 3 a 11 años

El Ministerio de Salud informó que comienza la vacunación contra el coronavirus en Catamarca de niños de 3 a 11 años. “De la misma manera que hicimos con otros grupos, la primera población a vacunarse será aquella que tiene factores que suponen un riesgo asociado a Covid. En los próximos días daremos a conocer la continuación del cronograma, que irá avanzando en paralelo con la de adolescentes”, informó la cartera sanitaria.

De esta manera, los niños y niñas de 11 años cumplidos se inmunizarán el próximo martes 12 de octubre en el Nodo Predio Ferial. El llamado abarca solamente a los residentes de la ciudad Capital, con todas las terminaciones de documento, de 8 a 13 horas (de la A a la L) y de 14 a 17 horas (de la M a la Z). Mientras tanto, en los distintos nodos de la provincia se reforzará la vacunación de adolescentes y segundas dosis para mayores de 18 años.

Entre las situaciones de salud que resultan de riesgo asociadas al coronavirus en Catamarca se encuentran: cardiopatía compleja; enfermedad fibroquística; diabetes; obesidad; insuficiencia renal crónica; discapacidad; inmunodeficiencia y enfermedades oncológicas. Es importante recordar que los niños con esta última condición deben tener indicación médica para ser vacunados en la provincia, sin excepción.

La aplicación de primeras y segundas dosis en Chumbicha

Por otro lado, el Ministerio de Salud anunció que este jueves 7 de octubre se aplicarán primeras dosis para nacidos en 2004 en Chumbicha (C.I.P.A). El llamado abarca todas las terminaciones de documento y a las personas con o sin factores de riesgo, de 8 a 12:30 y de 14 a 16 horas. También se inmunizará con segundas dosis AstraZeneca y Sinopharm a los vecinos de la localidad que tengan más de 18 años y el esquema iniciado.

“Rogamos a la comunidad leer con atención y respetar los requisitos de la convocatoria para no crear congestión. Se debe asistir con carné de vacunación y un documento que acredite nombre, edad y domicilio. No es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.), remarcó la cartera sanitaria sobre la vacunación contra el coronavirus en Catamarca.