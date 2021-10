La Policía de Catamarca busca una menor de edad y una joven de 24 años. Por otro lado, el organismo de Trata de Personas Catamarca pidió a través de sus redes sociales la colaboración de todos los ciudadanos a dar información sobre el paradero de las dos personas desaparecidas. Ante cualquier duda y sospecha, comunicarse al 911 o al 3834008879 y 3834448906.



Prisicila Emilse Cabrera de 15 años de edad, está desaparecida desde el 1 de octubre. La joven es de figura delgada, con una estatura de 1,70 metros de alto, tez trigueña, pelo lacio color negro a la altura de los hombros y ojos marrones oscuros. La última vez que se la vio, llevaba puesto jeans azul, campera rompe viento color amarillo con estampado floreado y zapatillas marca Nike de lona blanca.



Respecto a María José Hernández Mansilla de 24 años de edad, ha sido vista por última vez el 6 de octubre. La mujer de figura robusta, con una estatura de 1,65 metros de altura y piel, tiene el pelo color negro a la altura de los hombros. Hasta el momento, se desconoce que vestía al momento de su desaparición.



Penas de 4 a 8 años de cárcel

Cabe destacar que la Ley N° 27.046 establece que “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”. A su vez, la Ley N° 26.390 ordena la Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Quienes violen el Artículo 145 bis, serán castigados con prisión de cuatro a ocho años.



La familia de la menor de edad, radicó la denuncia en la Unidad Judicial número 7, luego de haber desaparecido de su domicilio desde hace ya una semana y aun no volvió. Asimismo, los parientes de Priscila le pidieron desesperadamente a la Policía de Catamarca que no dejasen de realizar una búsqueda imparable hasta encontrar con vida a la niña. Lamentablemente, esta no es la primera vez en lo que va del año que desaparecen mujeres menores de edad.