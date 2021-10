Hospital San Juan Bautista: el doctor Toloza echó a persona de riesgo

La inseguridad del contrato de guardia se refleja en esta historia y contrasta con la defensa que el Gobierno de Catamarca hace de este sistema perverso y corrupto. José Albarracín hace años cobra con guardias en el Hospital San Juan Bautista. Es persona de riesgo, operado de un tumor cerebral. El doctor Hernán Toloza lo echó esta mañana como a un perro. El hombre no puede renegar, cuenta que no sabe cómo llegó a su casa porque le temblaban las piernas. El informe de El Aconquija.

El empleado se llama José Albarracín. Le pagaban con guardias un monto de 38 mil pesos. Cumplía funciones en el Hospital San Juan Bautista como gestor hace 4 años, pero viene como precarizado hace casi dos décadas del Ministerio de Salud. Por la pandemia y por ser una persona de riego no estaba yendo a trabajar. El retorno fue de terror. Tras la noticia que le dieron de la peor manera, con 60 años, José está enfermo, sin sueldo y con deudas.

Al respecto, José Tato Traverso de ATE salud dijo que “Albarracín es un compañero que cumple funciones hace muchos años, ya tendría que haber estado nombrado, pero es un precarizado más con contrato de guardia. Nosotros consideramos que tiene que volver a trabajar. No puede ser lo que está pasando. Mañana hay una asamblea en el Hospital San Juan Bautista, vamos a ir a hablar con las autoridades, con el director, y si es necesario poner el abogado del gremio porque no puede ser que lo dejen sin trabajo”.

En esta misma línea, Traverso agregó: “Cómo no se mide con la misma vara al doctor Orquera y a toda esa gente que cobra guardias excesivas que no puede comprobar que hayan estado en el Hospital, denuncia que se hizo pública y se presentó en el Ministerio y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Es lamentable que gente de más abajo quede sin trabajo cuando hay gente que realmente hizo malversación de las guardias con anuencia, con el respaldo de las autoridades y siguen cumpliendo sus funciones y nadie dijo nada hasta la fecha, lo mismo pasó en el exHumaraya y en tantos otros centros de salud”.

Albarracín vive en el Barrio Ojo de agua. El doctor Toloza le dijo que “este mes ya no cobrará las 4 guardias”. José le rogó al médico con estas palabras: “No me haga esto por favor”. El médico contestó: “te cancelo el contrato”. El hombre insistió casi al borde las lágrimas: “No tengo otra cosa”. Luego de la conversación, el hombre le comentó a El Aconquija que no sabe cómo llegó a su domicilio. Que estuvo a punto de caer en la vía pública descompuesto por el impacto de la noticia. De hecho, toma remedio por las convulsiones.