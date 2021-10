Juan Carlos Rojas afirmó que el turismo en Catamarca puede generar puestos de trabajo

El secretario Juan Carlos Rojas General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina dijo que la provincia tiene que evolucionar porque el turista no tiene horarios. Por otro lado, afirmó que el turismo en Catamarca puede generar muchos puestos de trabajo. Refiriéndose, asimismo, a la reactivación del sector luego de la inauguración de otras actividades.



Seguidamente, el secretario Rojas, añadió que todos los catamarqueños se verán beneficiados por luego de haberse levantado las restricciones. Además, dijo que luego de la vacunación masiva en todo el país la gente tiene muchas ansias por salir. De igual modo, cree que esto es muy bueno para el turismo en Catamarca porque será un fuerte desafío para todos los que viven de esa profesión.



Por otro lado, aseguró que junto al ministro de Turismo Roberto Brunello tienen muchos proyectos para corregir y potenciar la necesidad del viajero. Además, apuntó que están convencidos de que dicho sector va a generar para este verano muchos puestos de empleos. Por otro lado, dijo que todos los sectores tienen que trabajar para ir potenciando la disponibilidad de camas y, a su vez, ampliar los horarios de servicios.

Aumentos y despidos en plena pandemia

Respecto a la situación de los trabajadores del turismo Rojas afirmó que cuando empezó la pandemia el 20 de marzo del 2020, venían con el incremento salarial que se había acordado con las cámaras empresarias. Además, aclaró que también hubo una quita del 25% en los salarios de los empleados con el fin de preservar las fuentes de trabajo porque se empezaban a ver masivos despidos. Respecto a ello, dijo que el año pasado no se pudo realizar ningún acuerdo para aumentarle el sueldo a cada uno de los operarios.



En conclusión, el secretario de turismo remarcó que hoy un salario de un trabajador promedio está entre los 50 mil pesos. Por otro lado, dijo que la recuperación no es de la noche a la mañana, pero al tratarse de salarios extremadamente bajos, hay un porcentaje elevado de trabajadores que no están figurando en los recibos de sueldo con las 8 horas de jornada correspondientes. Y cerró asegurando que los empleadores tienen que empezar a respetar a sus empleados.