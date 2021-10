Piden aunque sea la luz para la piecita de un anciano de Paclín

El hombre es de Paclín. Vive en una precaria pieza, no tiene baño. La cocina es una improvisada estructura “baja” de chapa cruzadas usadas de pared, palos y nailon. Sobrevive con lo que los vecinos le dan para comer pero les preocupa porque no cuenta ni siquiera con energía eléctrica. Desde que su madre murió, vive solo. Rosendo tiene 65 años. Dicen que cobra una mínima jubilación que no le alcanza para nada. La historia contada en El Aconquija.

El señor se llama Domingo Rosendo Martínez, vive -o mejor dicho- sobrevive en condiciones infrahumanas en un barrio llamado Chamico, en Las Lajas, Paclín. Al no contar con gas ni energía eléctrica cocina con ramas y carbón de las circunstanciales ayudas de los vecinos solidarios que lo conocen. Lo que están pidiendo es un gesto del gobierno municipal o provincial o de la empresa de Energía estatal para que al menos tenga luz eléctrica.

“Rosendo es un hombre solo, murió su madre hace varios años, siempre vivió en una precaria pieza, sin baño, sin cocina, sin luz, tiene 67años y una jubilación de la mínima, vive de lo que le damos los vecinos que lo queremos pero estamos pidiendo que en esta época de campaña se pongan la mano en el corazón los funcionarios y candidatos y se acerquen a ver cómo vive este hombre, sin lo básico”, dice un correo enviado a El Aconquija.

Los vecinos marcan el contraste entre el derroche que hace el oficialismo aún en época de emergencia sanitaria y económica con la negativa sistemática a mejor el estado del hombre que visiblemente yace abandonado. En campaña hay muchas dadivas y bolsones pero Rosendo necesita un poco más que esas formas de engañar al destino; requiere de al menos un servicio básico como la luz.

Tal vez desde el municipio de Paclín, el intendente Eduardo Menecier, que estuvo antes como ministro de Desarrollo Social de la provincia y conoce de las necesidades, o el titular de la EC Sapem de Energía Catamarca puedan hacer algo por este catamarqueño que la está pasando mal y que no tiene fuerzas para andar renegando con políticos mentirosos o de cuarta. Rosendo no tiene ánimo de pedir para sí mismo, de aquí el mérito o lo oportuno de sus vecinos solidarios. Le demos una mano!