Andrea centurión anunció que ya realizaron la denuncia en la escuela donde un grupo de alumnas fueron abusadas. Asimismo, expresó que las menores involucradas dejarán la institución donde tomaban sus respectivas clases. Por otro lado, se competió a cuidar la integridad física de todos los alumnos y a salvar a comunidad educativa.



Al respecto, la titular de la cartera educativa Andrea Centurión comunicó que han hecho los trámites legales ante la Justicia. Asimismo, aseguró que serán los magistrados quienes tienen el poder para establecer las medidas correctas en la institución. Sin embargo, expresó ante los medios de comunicación que si Ministerio tuviera alguna potestad para aplicar en este tipo de delitos ya hubieran actuado.







Además, dijo sentirse triste al enterarse que los abusos sexuales sucedan seguido en el ámbito educativo, ya que las familias suelen sentirse seguras al dejar a sus hijos en las instituciones. A su vez, volvió hacer hincapié que desde el Ministerio seguirán interviniendo hasta que la Justicia actué como corresponde. Asimismo, remarcó que como medida preventiva las menores dejarán la escuela donde han sido sometidas a diversos acosos.



Abusadas y encerradas



Cabe recordar que un grupo de alumnas denunciaron abusos y encierros en las aulas de una escuela de Valle Viejo. Al respecto, el abogado de una de las víctimas comunicó, que tanto su defendida como sus compañeras, fueron sometidas a manoseos y expresiones verbales despectivas. Estos hechos violentos, que generaron profunda tristeza en la zona, ocurrieron en el Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe.



Sin embargo, para desgracia de muchos, el Cura Cabrera, no quería que este hecho aberrante llegue a la prensa. Al respecto, el abogado dijo que quiere que se acaben estos delitos para que otros alumnos no sufran una situación similar. Además, una de las madres que realizó una denuncia formal añadió que no es necesario que todos los padres se presenten en la Justicia, ya que la ley dicta que es suficiente que uno inicie la causa.