Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este sábado?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo deberás controlas tu impulsividad y pensar unos minutos antes de decir algo, esto podría salvarte de meterte en problemas. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija asegura que tus energías te permitirán alcanzar todo aquello que estabas buscando. En el amor los taurinos se mostrarán melancólicos y recuerdos pasados te harán querer recuperar vínculos pasados. Para los que son de Aries, son días en los que lo social tomará vital importancia.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis la independencia y algunos sentimientos individualistas se apoderarán de ti. Eso está perfecto, pero ten cuidado de no dañar a nadie en el proceso. Cáncer, has tomado decisiones fuertes en los últimos días y tras esto debes mantener el ánimo alto, las cosas son duras, pero pronto todo mejorará. En el trabajo será una jornada en la que sentirás energías que te harán ayudar a personas más jóvenes. En cuanto a géminis cuanto más te esfuerces, y vayas consiguiendo más aciertos, entrarás en una racha muy buena.

Leo y Virgo

Leo en el amor deberás demostrar todo aquello que sientes, no escatimes en el amor porque podrías arrepentirte. En el trabajo habrá mucho movimiento y quizás no paren ni un segundo, en unos días las cosas irán más despacio. Virgo deberás ponerle mejor cara a tus labores, piensa que el día de mañana todo esto te dará sus frutos. En el amor, el horóscopo te recomienda que pongas lo mejor de ti para calmar las cosas que hace algunos días están un poco turbulentas.

Libra y Escorpio

Libra tus emociones estarán al máximo estos días por lo cual deberás tomarte el tiempo para conocerte nuevamente y asegurarte de lo que quieres. En el trabajo piensa las cosas con calma y prudencia, puede que ahora las cosas no sean como quisieras, pero ten cuidado con las decisiones que tomes. Escorpio estarás eléctrico y lleno de ideas, pero deberás saber evocar todo eso en cosas que te ayuden a superarte. En lo amoroso deberás tomarte las cosas que generan conflicto con más calma, quizás te imaginas que todo es grave cuando realmente no lo es.

Sagitario y Capricornio

Sagitario este fin de semana en el amor buscarás la estabilidad por sobre todas las cosas, por lo tanto, no te dejes caer en pequeñas discusiones. En lo laboral trata fijar objetivos claros y realizables, la frustración está a la orden del día si te pones metas inalcanzables. Capricornio en el trabajo deberás apostar por aquellos proyectos que hace tiempo vienes postergando. En el amor te sentirás muy acompañado por tu entorno estos días, asegúrate tener a quienes quieres cerca, ya que esto será vital.

Piscis y Acuario

Acuario será un día en la que los asuntos del amor serán una montaña rusa, lo ideal es que te dejes llevar y no tomes decisiones fuertes. Por otra parte, el horóscopo para Piscis asegura que impulsos internos que te llevarán a crear vínculos emocionales con otras personas; pero también te obligará a deshacerte de otros que no te sirven. En el trabajo deberás concentrarte y no sacar de tu mira las metas que quieres alcanzar. Acuario, podrías sentirte abrumado por la cantidad de tareas que deberás abordar, pero si eres ordenado podrás sobrellevar esta sobre carga.