OSEP Catamarca: Una afiliada denuncia suplantación de identidad

No es extraño que la OSEP Catamarca esté envuelta en problemas. Habitualmente, la Obra Social recibe diversos reclamos por sus prestaciones y por la forma de solucionarle los problemas a la gente. En esta ocasión, una afiliada presentó una denuncia porque se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una suplantación de identidad, ya que estaban usando su nombre para sacar órdenes que nunca pidió.

La denunciante, que está siendo acompañada por el dirigente de ATE Salud, José “Tato” Traverso, se comunicó con El Aconquija para contar su terrible situación. Aseguró que en mayo del 2021 se dio cuenta, mediante la aplicación de la OSEP Catamarca, que una persona extraña a ella estaba utilizando sus datos personales para beneficiarse con prestaciones de la identidad.

A partir de ese momento, la denunciante, de nombre Paula Vega, empezó a averiguar quien estaba usando su nombre para beneficiarse. Desde le OSEP Catamarca le dijeron que ellos no podían hacer nada, que pueden ser los empleados, los médicos, las farmacias, pero no le dieron una solución específica para que la identidad de ella deje de ser suplantada por otra persona que no conoce.

Durante este tiempo, la mujer se ha enterado de que hay otras personas que están en la misma situación, pero por diversas razones no se animan a hacer la denuncia para que esto deje de pasar. Hace pocos días, a Paula le volvió a llegar otra notificación de que había usado un servicio que ella desconoció y por eso volvió a ir a fiscalía para ratificar la denuncia.

“Actualmente, la causa está caratulada contra autores desconocidos. El propio gerente de OSEP Catamarca me dijo que no podían hacer nada para evitar esto y que iban a investigar la situación, pero jamás me dieron una solución. Esto deja en claro que nadie controla el default a la obra social de los empleados públicos, que los sistemas fallan. Cero auditorias, no sé que más imaginar”, cerró Vega. La causa que inició Vega está actualmente en manos de del doctor Barros Corrat. Él puso en marcha la investigación por delitos contra la administración pública.